9월 개최 무산 뒤 3개월 연기

[헤럴드경제=전현건 기자] 지상군 방산전시회가 KADEX와 DX KOREA 통합 형태로 오는 12월 8~11일 일산 킨텍스 제2전시장에서 열리는 것으로 사실상 결정됐다. 당초 9월 통합 개최를 목표로 ‘K-방산 대표 플랫폼’을 내세웠던 구상이 준비 지연 끝에 연말 강행 일정으로 진행된다는 점에서 경쟁력에 대한 우려가 나온다.

3일 방산업계에 따르면 전날 KADEX 2026 조직위원회는 참가 기업들에게 “국방부 요청에 따라 유관 전시회인 KADEX와 DX KOREA 간 통합 협의가 진행됐으며, 양측은 K-방산의 국제 경쟁력 강화와 참가기업 부담 최소화를 위해 최종적으로 통합 개최에 합의했다”고 밝혔다. 조직위는 “현재 국방부 및 유관기관과 최종 실무 조율을 진행 중”이라며 통합 전시회 개최 개요를 함께 안내했다.

현재 협의 중인 안에 따르면 통합 전시회 명칭은 ‘KADEX with DX KOREA 2026’(가칭)이다.

개최 일정은 2026년 12월 8일부터 11일까지 장소는 경기 고양시 일산 킨텍스 제2전시장으로 조정됐다. 이는 지난달 KADEX와 DX KOREA가 발표했던 9월 16~19일 킨텍스 통합 개최안에서 일정이 약 3개월 늦춰진 것이다.

다만 행사 계획이 최종 확정된 것은 아니다. 조직위는 “전시회명과 주최·주관 구성 등 일부 세부 사항은 관계기관 간 최종 협의 결과에 따라 변경될 수 있다”며 “통합 조직위원회는 국방부, 방위사업청, 육군 등 관계기관과 세부 운영 방안을 지속적으로 조율하고 있다”고 밝혔다.

또 “최종 조율이 완료된 이후에야 공식 안내를 할 경우 참가 기업들의 전시 준비와 사업 계획에 차질이 발생할 수 있다고 판단해, 일정과 장소를 먼저 안내하게 됐다”며 “참가 기업들의 기존 신청 및 준비 사항이 최대한 반영될 수 있도록 세부 운영 기준을 마련하겠다”고 덧붙였다.

12월 연말 개최에 대한 시각은 엇갈린다. 주최 측은 “해외 대표단 초청과 참가 기업 준비 기간을 감안한 불가피한 결정”이라고 설명했다.

하지만 연말은 글로벌 방산업계가 이미 다음 해 사업 계획과 주요 전시 참가 전략을 조율한 뒤 마무리 에 들어가는 시기다. 이런 시점에 지상군 통합 방산전시회를 배치하면 신규 수출 기회 발굴과 전략적 네트워킹 측면에서 ‘타이밍 미스’가 될 수 있다는 지적도 나온다.

방산업계 관계자는 “12월은 전시 산업 비수기일 뿐 아니라 해외 주요 방산 일정과도 맞지 않는다”며 “K-방산 경쟁력에 도움이 되지 않는 결정이 될 수 있다”고 말했다.

정치·행정적 고려가 과도하게 개입된 것 아니냐는 비판도 제기된다. 통합 자체는 중복·과당 경쟁을 줄이고 K-방산 브랜드를 하나로 모은다는 명분을 내세웠지만, 실제 결과는 일정·장소·주도권이 모두 일부 기관의 이해와 조정 과정에 종속된 모양새라는 것이다.