남도일보·광주MBC 주최 미래비전 선포식 특별시장·의장 등 600여명 참석 대성황

[헤럴드경제(나주)=서인주 기자] “압도적 성장, 함께 사는 전남광주통합특별시, 특별시민 여러분과 함께 만들겠습니다”

민형배 초대 전남광주통합특별시장을 비롯해 지역의 오피니언 리더들이 AI, 반도체, 모빌리티, 에너지산업 육성 등 전남광주 대도약을 위해 힘을 모았다.

남도일보와 광주MBC는 2일 한국에너지공대에서 ‘전남광주통합특별시 출범 기념 대도약의 시대, 미래 비전 선포식’을 개최했다. 이날 민형배 시장을 비롯해 김대중 전남광주통합교육청 교육감, 송형곤 전남광주통합특별시의회 초대 의장, 정원주 남도일보 회장, 김낙곤 광주MBC 사장, 한상원 광주상공회의소 회장, 일선 시·구·군 기초단체장·통합특별시의원, 지역 국회의원, 대한전문건설협회 등 각계인사 600여 명이 함께했다.

참석자들은 전국에서 최초로 성공한 전남광주통합특별시 출범을 축하하며 지역균형발전의 성공사례를 만들기 위해 의기투합했다.

정원주 헤럴드・남도일보 회장은 환영사를 통해 “남도일보는 그동안 지역사회와 호흡하며 신뢰와 원칙을 묵묵히 지켜왔다”며 “앞으로도 특별시의 성공적인 안착과 도약을 위해 부족한 점은 책임 있게 짚어내며, 갈등 앞에서는대화와 타협의 길을 여는 든든한 동반자가 되겠다”고 말했다.

민형배 시장은 기조발제를 통해 “전남광주가 그동안의 서러운 역사를 끝내고 다시 뜨겁게 하나가 됐다. 대한민국을 뒤흔들 거대한 성장축으로 도약할 절호의 기회가 왔다” 면서 “800조원 호남 반도체 투자는 대한민국 산업지도를 새로 그리는 일이다. 전남광주를 대한민국 산업 대전환의 중심지로 도약시키겠다”고 밝혔다.

민 시장은 “인구와 자본과 기회가 수도권에만 몰리는 방식으로는 더 이상 대한민국이 앞으로 나아갈 수 없다” 며 “이재명 정부는 새로운 지역주도성장 전략을 추진하고 있다. 바로 이틀 전 대통령께서 직접 발표하신 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트’와 국토공간 대전환 구상은 대한민국의 산업지도를 새로 그리는 국가 대전환 전략”이라고 강조했다.

김대중 통합교육청 교육감은 “전남광주 통합의 목표는 수도권 1극 체제 극복과 지역 균형발전으로 분명하다” 며 “성적에서 성장으로 교육 패러다임을 바꿔 지역 발전을 위한 10만 인재를 양성하겠다”고 선언했다.

임문영 더불어민주당 국회의원(광주 광산을)은 “AI 혁신 생태계 조성과 국가 AI 기반 대전환은 전남광주통합특별시에서부터 시작할 수 있다”며 “이곳에서 성공한 모델을 전국으로 확산하는 것이 지역주도 성장의 핵심”이라고 말했다.

오마이뉴스 이봉렬 시민기자는 “반도체 클러스터는 시간이 아니라 결단의 문제” 라며 “통합특별시 출범을 계기로 정부와 기업, 지자체가 동시에 움직여 올해 안에 산단 착공을 시작해야 한다”고 강조했다.