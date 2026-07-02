국정원이 지시·명령했다는 주장에 반박

[헤럴드경제=고은결 기자] 국가정보원은 쿠팡 개인정보 유출 사고를 다룬 미국 의회의 최근 보고서에 대해 “IT 장비 확보 등 일련의 과정이 국정원의 지시·명령에 의해 이뤄진 것이라는 쿠팡 측의 주장은 명백한 허위”라고 반박하며 유감을 표명했다.

국정원은 2일 입장문을 통해 “(보고서에) 관련 내용이 사실과 다르게 언급돼 있다”고 밝혔다. 국정원은 “국정원법 제4조(직무)에 근거, 외국인에 의한 대규모 정보유출 사태를 국가안보 위협 상황으로 인식하여 관련 정보 수집 및 피해확산 방지를 위해 쿠팡 측과 업무협의를 진행했다”고 설명했다.

앞서 미 연방하원 법사위원회는 1일(현지시간) 홈페이지를 통해 ‘경쟁 차단 : 미국인 소유 기업에 대한 한국의 차별적 공격’이라는 제목으로 35쪽 분량의 보고서를 공개했다. 보고서는 한국 정부가 쿠팡을 비롯한 미국 기업을 차별적으로 대우하고 있다고 주장했다.

이와 관련해 국정원은 업무협의 전반에 국정원의 지시가 있었다는 쿠팡의 주장에 대해 “필요정보 공유를 위한 협의를 했던 것”이라며 “쿠팡사(社)로부터 제공받은 자료도 쿠팡사가 경찰에 이미 제출한 자료 중 일부”라고 지적했다.

또한 국내 특정 사이버 보안업체 고용을 국정원이 쿠팡에 제안했다는 쿠팡 측 주장도 부인하며 “쿠팡 측이 먼저 미국 업체의 분석결과 회신이 느리다며 국내 업체 소개를 요청해와 일반적 수준의 정보를 공유했을 뿐”이라고 설명했다.

국정원은 중국 도피 중이던 개인정보 유출 혐의자의 IT 장비를 회수하는 과정을 국정원이 주도했다는 쿠팡의 주장도 “전혀 사실이 아니다”라고 반박했다. 국정원은 해당 장비의 국내 이송을 지원해달라는 쿠팡 측 요청을 전달받기 전까지 “쿠팡과 업무협의를 진행했던 실무 직원은 물론, 누구도 (해당) ‘IT 장비’의 존재와 쿠팡 측의 확보 사실에 대해 전혀 모르고 있었다”고 했다.

이어 “쿠팡 측이 다른 정부기관을 통해 국내로의 장비 이송을 먼저 요청”했다며 “국정원은 유출자가 하천에 유기한 노트북 등에 우리 국민 3300만여명의 개인정보가 저장돼 있을 수 있다는 판단 하에, 이 장비가 유실·탈취되지 않도록 안전하게 국내 이송을 지원했을 뿐”이라고 설명했다. 국정원은 “쿠팡 측의 일방적인 허위 주장에 대해 유감을 표하며, 앞으로도 진상 규명을 위한 제반 활동에 적극 협조해 나갈 방침”이라고 전했다.