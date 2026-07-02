[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 송혜교와 서경덕 성신여대 교수가 의기투합해 미국 워싱턴DC 지역 한인들의 독립운동 역사를 국내외에 알리는 안내서 1만부를 기증했다.

2일 서 교수는 자신의 SNS를 통해 이번 안내서는 한국어와 영어로 제작했고, 미국 워싱턴DC에 있는 주미대한제국공사관에 기증해 관람객들에게 배포 중이라고 밝혔다.

안내서의 주요 내용은 주미대한제국공사관, 구미외교위원부, 주미외교위원부 등의 위치와 함께 역사적 활동을 상세히 소개하고 있다.

서 교수는 “해외에 남아있는 대한민국 독립운동 유적지의 보존 상황이 썩 좋은 편은 아니다”며 “하지만 우리 국민의 지속적인 관심과 방문이 해외에 남아있는 대한민국 역사 유적지를 보존할 수 있는 가장 큰 힘이 될 것”이라고 강조했다.

현장 방문이 어려운 상황이라면 웹사이트 ‘해외에서 만난 우리 역사 이야기’에서 원본 파일을 내려받아서 사용하면 된다.

지금까지 해외 도시별 대한민국 역사 안내서는 뉴욕, 파리, 도쿄, 상하이, 멕시코시티 등 전 세계 주요 11개 도시에 기증해 왔다.

한편 지난 15년간 서경덕 기획·송혜교 후원으로 해외에 남아있는 대한민국 역사 유적지에 한국어 안내서, 한글 간판, 독립운동가 부조 작품 등을 40곳에 기증해 왔다.