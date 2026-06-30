고객서비스·유통·유지관리 중심 개편…중복 기능 줄이고 철도안전 강화 정부 “고용승계 원칙 유지…노사협의체 지속 운영”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 코레일(한국철도공사) 산하 5개 자회사가 고객서비스, 유통·물류, 유지관리 등 3개 전문회사로 통합된다.

중복 기능을 줄이고 철도 이용객 편의와 안전성을 높이기 위한 조치로, 정부는 자회사 직원의 고용은 승계 원칙에 따라 유지한다는 방침이다.

재정경제부와 국토교통부는 30일 열린 제8차 공공기관운영위원회에서 '한국철도공사 자회사 효율성 제고를 위한 통합방안'을 심의·의결했다고 밝혔다.

통합 대상은 기존 코레일유통, 코레일관광개발, 코레일네트웍스, 코레일로지스, 코레일테크 등 5개 자회사다. 앞으로는 ▷고객서비스(코레일관광개발·코레일네트웍스) ▷유통·물류(코레일유통·코레일로지스) ▷유지관리(코레일테크) 등 3개 전문회사 체계로 개편된다.

정부는 이번 통합을 통해 역무·승무·관광 기능을 아우르는 고객서비스 창구를 일원화하고, 철도 중심의 공공 유통·물류 체계를 구축할 계획이다. 또 시설과 차량 유지관리 분야의 전문성을 높여 철도안전을 강화하고 이용객 편의를 확대한다는 구상이다.

국토부는 지난해 12월부터 코레일과 5개 자회사, 한국교통연구원, 외부 전문가 등이 참여하는 태스크포스(TF)를 운영하며 9차례 회의를 거쳐 통합방안을 마련했다. 이 과정에서 자회사 노조 릴레이 면담과 노사정 협의체 회의를 통해 의견을 수렴하고, 외부 전문가의 효율성 평가를 거쳐 최종안을 확정했다.

정부는 앞으로 행정절차를 마친 뒤 기관 통합을 완료하고, 통합 자회사를 중심으로 세부 업무와 기능을 조정해 중복 업무를 연계·통합할 예정이다. 고객 편의와 직접 관련이 없는 사업은 재구조화해 각 회사의 전문성을 높인다는 계획이다.

아울러 통합 이후에도 노사정 협의체를 계속 운영해 자회사 직원들의 처우와 근무환경 개선을 추진하기로 했다.

국토부는 "이번 자회사 통합은 단순한 조직 축소나 비용 절감이 아니라 국민 서비스 향상과 철도안전 강화를 위한 개편"이라며 "고용승계를 바탕으로 직원들의 고용안정이 유지될 수 있도록 관계기관과 지속적으로 협의하겠다"고 밝혔다.