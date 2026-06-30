DK아시아는 인천 로열파크씨티 미래주택전시관에서 하나은행과 로열파크씨티 2단계 개발사업 추진을 위한 전략적 금융협약을 체결했다고 30일 밝혔다.

이번 협약은 검단 일대에서 추진되는 로열파크씨티 2단계 개발사업의 시행 목적 자금 조달을 위한 것으로, DK아시아는 이를 바탕으로 사업을 추진할 계획이다.

DK아시아와 하나은행은 2021년에도 금융주관 업무협약을 체결해 한들구역(4805가구)과 검단3구역(1500가구) 공동주택 개발 및 도시기반시설 조성 사업을 진행한 바 있다.

이번 협약은 1단계 6305가구 개발에 이어 검단 일대 약 260만㎡ 부지에 조성되는 2단계 개발사업으로 협력 범위를 확대하는 내용이다. 사업 대상지는 하나금융타운 배후지역으로, 총 1만6800가구 규모의 공동주택 공급이 계획돼 있다.

DK아시아는 현재 토지 매입을 완료하고 인허가 절차를 진행 중이다. 2단계 사업에는 수변 공간을 중심으로 한 도시계획과 공원, 체육시설 등 기반시설 조성이 포함될 예정이다.

회사 측은 하나금융타운과 연계한 복합개발도 추진한다. 개발 콘셉트는 스페인 금융복합도시 ‘산탄데르시티(Santander City)’를 참고해 주거와 업무, 생활 인프라를 연계하는 방향으로 계획됐다.

DK아시아는 이번 금융협약을 통해 사업 추진을 위한 금융 협력 체계를 강화하고, 단계별 개발을 이어갈 계획이라고 밝혔다.