훈련 장소 및 시설, 모터사이클 등 지원 원활한 훈련 환경 조성에 적극 협조 “사회적 책임 다하고 공익적 가치 실현”

[헤럴드경제=서재근 기자] BMW 그룹 코리아가 지난 29일 실시된 수도방위사령부 군사경찰단 특임대대 기동중대의 모터사이클 훈련을 위해 인천 영종도에 위치한 BMW 드라이빙 센터 및 훈련용 모터사이클 등을 무상으로 지원했다고 30일 밝혔다.

이번 협력은 BMW 드라이빙 센터의 특화된 시설을 국가 기관의 국방력 증진을 위한 훈련 장소로 제공함으로써, 기업의 사회적 책임을 다하고 공익적 가치를 실현하기 위해 진행됐다.

모터사이클 훈련에는 수도방위사령부 군사경찰단 특임대대 기동중대 소속 장교와 부사관, 용사, 주무관 등 총 35명의 정예 인원이 참가했으며, 대대장과 관련 참모들도 직접 방문해 훈련을 참관했다.

훈련은 도로 위에서 발생할 수 있는 다양한 돌발 상황에 대응하고 군의 전술적 기동 능력을 극대화하는 데 중점을 두고 진행됐다. 훈련 시설로는 BMW 드라이빙 센터의 멀티플 코스와 메인 트랙 등이 활용됐다. 이를 통해 장애물 회피 및 긴급제동, 경사로 주행, 중대 대열 주행 및 편대 기동 훈련 등을 실시해 군사경찰의 모터사이클 주행 능력 및 조직적인 기동성을 증진했다.

BMW 그룹 코리아는 BMW 드라이빙 센터 내 주행 코스를 전면 개방하고 원활한 훈련 환경 조성에 적극 협조했으며, ▷훈련용 모터사이클로 BMW F 900 GS ▷BMW R 1300 RT ▷BMW R 1300 GS 어드벤처 등의 모델을 총 10대 지원했다.

BMW 그룹 코리아는 소방 안전 분야를 중심으로 공공기관과의 협력을 지속해서 이어오고 있다. 지난 2024년 BMW 드라이빙 센터에서 인천지역 소방서 구급대원을 대상으로 주행 교육을 실시한 데 이어, 이듬해에는 인천지역 소방대원을 대상으로 전기차 소방 안전 교육을 진행했다. 올해 5월에는 서울지역 소방대원까지 교육 대상을 확대하며 소방 현장의 전기차 안전 대응 역량 강화를 지원했다.

또한, 소방청에 전국 화재진압 및 긴급출동 시 필요한 의약품과 음료 보관 등에 사용 가능한 차량용 냉온장고를 1150대 지원하고, 서울시 소방재난본부에 기증한 BMW X5의 소모품 무상 교체 기간을 무기한으로 연장해 지원하는 등 다양한 지원 활동을 지속적으로 전개하고 있다.

한편, BMW 그룹 코리아는 한국 사회와의 동반 성장을 위한 세계 최대 규모의 부품물류센터(RDC) 구축과 그룹 R&D 센터 코리아 개소를 비롯한 물류·연구 인프라 확충, 자동차 문화 확산을 위한 BMW 드라이빙 센터 운영, 전국 공공 전기차 충전 인프라 구축 등 국내 투자도 꾸준히 이어가고 있다.