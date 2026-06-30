청년도약 인재양성 부트캠프 운영…학교 밖 청소년 수능 모의평가 응시료 지원 초·중·고 대상 과학관 특화 인공지능(AI) 교육 및 예비부부·부모, 자녀를 둔 부모 대상 가족관계 교육 확대

[헤럴드경제=이태형 기자] 하반기부터 양육비 선지급 지원을 위한 소득기준이 폐지되면서 양육비를 지급받지 못하는 한부모가족의 미성년 자녀에게 18세까지 1인당 월 20만원이 지급된다. 대학에 재학 중이 아닌 구직 청년에게 대학-기업이 함께 제공하는 단기집중교육이 지원된다.

▶취업 후상환 학자금대출 이자면제 대상 확대=취업 후 상환 학자금대출 이자면제 대상이 6구간 이하, 지역대학 학생의 경우 8구간 이하까지 확대된다. 청년층 고용불안, 물가상승 등으로 학자금 대출상환 부담이 가중되면서 이자면제대상을 학자금지원 5구간 이하에서 6구간 이하(지역은 8구간 이하)로, 이자면제기간은 기존 ‘대출시점부터 졸업후 2년 범위 내 의무상환 개시전까지’에서 ‘대출시점부터 의무상환 개시 전까지(졸업 시점 무관)’으로 바뀐다. 6구간 이하까지 확대 및 이자면제기간 확대는7월 1일부터, 지역대학 8구간 이하 이자면제대상 추가는 11월 20일부터 적용된다.

▶양육비 선지급 지원 소득기준 폐지=오는 10월 9일부터 소득기준 폐지로 양육비 선지급제 지원대상이 확대된다. 지원대상은 ‘신청인이 속한 가구의 소득인정액이 중위소득 150% 이하’인 경우에서 ‘양육비를 지급받지 못하는 한부모가족의 미성년 자녀’로, 자녀 1인당 월 20만원, 18세까지 지급된다.

▶초·중·고 학생 대상 과학관 특화 인공지능(AI) 교육 확대=10월부터 과학관 전시 연계 인공지능(AI) 교육 프로그램이 확대 운영된다. 과학과 AI에 관심이 있고 더 알고 싶어하는 초·중·고등학생을 대상으로, AI의 기초개념, 데이터활용, 과학문제해결, AI도구활용 등을 과학관전시와 연계해 체험할 수 있게 된다. 단순 전시관람을 넘어 과학개념을 AI와 연결해 탐구하는 체험형 교육참여가 가능해진다.

▶청년도약 인재양성 부트캠프 운영=대학에 재학 중이지 않은 만 19세 이상 34세 이하 구직청년은 누구나 대학-기업이 함께 하는 수준별 단기집중교육을 제공받는다. 재학생 대상 운영 중인 첨단산업 인재양성 부트캠프의 대상과 분야를 확대해 AI, 반도체 등 첨단분야인 ‘첨단인재형’ 20개교, 인문·사회 등 다양한 직무분야인 ‘실전인재형’ 20개교를 지원한다.

▶학교 밖 청소년 수능 모의평가 응시료 지원=수능 모의평가 응시료를 국고 지원받는 재학생과의 차별을 해소하기 위해 수능모의평가(6월, 9월)에 응시하는 학교밖 청소년에게 연 최대 2회(회차당 1만2000원) 응시료 전액을 지원한다. 수능 모의평가 응시 신청 후 ‘청소년1388’에서 응시료 지원을 신청하면 된다.

▶예비부부·부모, 자녀를 둔 부모 대상 가족관계 교육 확대=초보 부모부터 사춘기 부모까지 맞춤형 가족 교육이 7월부터 확대 시행된다. 가족 구조 및 양육환경 변화에 따라 부모의 역할을 체계적으로 지원할 필요가 커지면서 예비부부·부모, 영유아기·아동기·청소년기 자녀를 둔 부모 등을 대상으로 전국가족센터에서 생애주기별, 가족유형별(핵가족, 맞벌이, 한부모, 조손가족 등) 특성에 맞는 부모 역할, 아동 양육방법 등에 대한 부모교육이 시행된다.