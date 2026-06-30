국내 최대 모래언덕 태안 해안사구 축구장 240개 규모 국가 자연유산 빙하기後 1만5000년 세월의 작품 사구 옆 백사장 ‘어싱’ 체험 최적지 수분·염분 높아 ‘슈퍼어싱’도 가능 대표 향토음식 ‘게국지’로 여정 완성

콘크리트 빌딩 숲의 뜨거운 열기와 일상의 무게가 어깨를 짓누르는 요즘, 수도권에서 자동차로 두 시간 남짓이면 도달하는 충청남도 태안은 피로에 마침표를 찍는 여행지다.

이곳은 1만년의 시간이 퇴적된 이국적인 모래언덕과 과거 왕실이 봉인했던 소나무 천연림, 치유의 공간이 되어주는 서해의 완만한 해안선이 일상에 지친 방문객을 맞이한다. 내면의 주파수를 자연의 흐름에 맞추고 복원할 수 있는 태안반도에선 마음을 어지럽히던 속세의 먼지도 이내 가라앉는다.

1만5000년 세월 퇴적된 신두리 해안사구

태안반도 북서쪽 끝, 원북면 신두리에 다다르면 바다가 있는 서해안이라고는 믿기 어려운 풍경이 눈앞에 펼쳐진다. 사막 어딘가에 선 듯한 이국적이고 기묘한 풍경. 이곳에는 흔한 모래 한 알에도 시간의 가치가 깃들어 있다.

‘신두리 해안사구’는 빙하기 이후 약 1만5000년에 걸쳐 바람이 빚어낸 국내 최대 규모의 모래언덕이다. 면적이 축구장 240여개를 합친 170만㎡에 달한다. 이곳은 학술적·생태적 가치를 인정받아 지난 2001년 천연기념물 제431호로 지정돼 국가자연유산으로 보호받고 있다.

사구 탐방은 입구의 신두리 사구센터에서 시작된다. 홍보관에서는 빙하기 이후 사구 형성 과정을 입체 영상으로 만나볼 수 있으며, 예약자를 대상으로 하루 세 차례 무료 해설 투어도 진행된다.

“신두리 해안사구는 단순한 모래언덕이 아닙니다. 지구의 마지막 빙하기가 끝난 뒤 오랜 세월 바람이 쌓아 올린 기록입니다.”

해설사의 설명이 귀를 붙든다. 빙하기가 끝나며 해수면이 안정을 찾자 서해안의 너른 모래 갯벌이 외부에 드러났고, 몰아치는 북서계절풍이 모래를 쉬지 않고 내륙으로 날랐다. 바람이 집어든 모래 한 알 한 알은 내륙 쪽에 떨어져 쌓였다. 그렇게 1만5000년. 모래는 흩어지지 않고 그 자리에 남았다. 통보리사초, 갯그령 같은 사구 식물이 뿌리를 내리며 날아온 모래를 붙들었고, 그 반복이 지금의 장대한 풍경을 만들었다.

센터를 나와 사구 입구를 지나서 탐방로 초입에 올라서면 파릇파릇한 초원이 펼쳐진다. 황량한 겨울과 달리 여름에는 초록이 가득한 모습이다. 독특한 생태계도 형성돼 있다. 신두리 해안사구에는 표범장지뱀, 도롱뇽, 맹꽁이, 금개구리 등 멸종위기 야생동물이 서식하고, 전국 최대 규모의 해당화 군락지와 갯방풍 같은 희귀식물들이 분포한다.

천연기념물로 지정된 사구 안으로는 사람의 발길이 엄격히 통제된다. 모래의 훼손을 막기 위해서다. 탐방로를 따라 걷다 보면 ‘순비기언덕’이 나타난다. 모래벌판 너머로 광활하게 펼쳐진 푸른 서해의 수평선까지 한눈에 들어오는 포토존이다. 탐방로를 따라 계속 가면 점차 사구 본연의 모습이 드러난다. 완만한 경사를 지나면서 푸른 잔디는 사라지고 모래언덕이 본격적으로 펼쳐진다.

비행기를 타야만 만날 수 있다고 믿었던 사막의 풍경이 국내에, 그것도 충남에 버젓이 자리하고 있다는 사실은 비현실적이다. 해가 내려앉으면 모래언덕에 잔물결처럼 새겨진 주름 하나하나에 빛과 그늘이 번갈아 깃들고, 언덕 전체가 고른 숨을 쉬는 것처럼 느껴진다. 잠시 자리에 멈춰 서서 빛이 쓰다듬는 모래를 가만히 눈으로 좇다 보면, 평소 느끼지 못했던 지구의 시간이 천천히 말을 거는 듯하다.

맨발로 느끼는 치유의 감각, 어싱

사구 옆에서는 드넓은 백사장을 만날 수 있다. 이곳은 최근 주목받는 ‘어싱(Earthing)’을 체험하기에 최적의 장소로 꼽히는 신두리 해수욕장이다. 어싱은 우리말로 ‘맨발 걷기’를 말하며, 신체를 대지와 직접 접촉해 체내 정전기를 배출하고 지구의 에너지를 몸으로 받아들여 신체 균형을 회복하는 치유법이다.

특히 수분과 염분이 가득한 해변은 전기 전도율이 높아, 일반 흙길보다 접지 효과가 뛰어난 ‘슈퍼 어싱’이 가능한 것으로 알려져 있다.

신두리 해변의 모래는 서해의 강한 바람이 오랜 시간 걸러낸 만큼 입자가 고와 맨발로 걸어도 상처 입을 위험이 적다. 신발을 벗어 던지고 바다와 육지의 경계선에 발을 딛자, 파도가 발목을 부드럽게 감싸 안더니 포말을 남기며 빠져나간다. 발가락 사이로 푹신하게 스며드는 모래의 촉감과 규칙적인 서해의 파도 소리, 괭이갈매기의 날갯짓 소리가 결합해 오감을 깨운다. 갯벌의 올록볼록한 흔적을 밟을 때 전해지는 미세한 지압 효과에 걸음마다 혈액이 도는 느낌이 든다.

해 질 무렵이 되자 서해의 낙조가 온 바다와 백사장을 쪽빛과 붉은빛의 수채화로 물들이기 시작한다. 태양이 하강하며 드넓은 갯벌 위에 남기는 강렬한 오렌지색 잔상은 시각적 경외감을 선사한다. 모래 위에 깊게 새겨진 발자국은 밀물과 함께 파도 지우개에 흔적 없이 사라진다. 그렇게 자연은 다음 날 또다시 새로운 어싱의 무대를 준비한다.

문명 생활을 하며 아스팔트나 콘크리트 위에서 생활하느라 차단되었던 땅과의 연결을 다시 회복하자, 마치 어린아이라도 된 것 같다. 누구든 동심으로 돌려놓는 그 시간은 심리적인 건강함마저 일깨운다.

조선 왕실이 보존한 천연림, 안면도 자연휴양림

안면도 남쪽으로 향하면 어느 순간 초록이 벽처럼 둘러선 숲 앞에 멈춰 서게 된다. 국내 유일의 소나무 천연림이 보존된 안면도 자연휴양림이다. 차에서 내리면 폐 속 깊이 전해지는 진한 솔 향기와 청량한 숲 바람이 도심의 탁한 공기를 단숨에 밀어낸다.

이곳에는 수령 100년 안팎의 토종 소나무인 ‘안면송’이 빽빽하게 군락을 이루고 있다. 줄기가 곧고 단단한 안면송은 고려 시대부터 궁궐 건축과 선박 제조의 핵심 목재로 사용됐다. 이에 조선 시대에는 왕실이 벌목 금지 구역인 ‘봉산(封山)’으로 지정해 엄격히 관리했다.

휴양림 내부의 스카이워크는 울창한 소나무 숲속 공중에 가설된 약 280m 길이의 무장애 나눔 길이다. 일반적인 산책로가 나무의 밑동을 바라보며 걷는 방식이라면, 스카이워크는 지상에서 수 미터 높이에 떠 있어 소나무의 허리 부분을 마주하며 걷게 된다. 한여름에도 울창한 소나무 잎사귀들이 태양 빛을 촘촘하게 차단해 줘 마치 천연 에어컨을 가동한 것처럼 서늘하다. 나뭇가지 사이로 조각나 내리쬐는 햇살과 들려오는 산새 소리는 시각과 청각을 맑게 정화한다.

이곳의 소나무가 모두 온전한 역사만을 품은 것은 아니다. 수령 150년에 가까운 일부 고목의 밑동은 일제강점기에 이뤄졌던 송진 채취 작업으로 껍질이 벗겨진 흉터가 남아 있어 역사의 슬픔도 함께 전한다.

자연속 체류 돕는 숙소와 향토 미식

수천 년의 모래와 백 년의 솔바람이 켜켜이 쌓인 태안은 당일치기 여정으로는 늘 아쉬움이 남는 곳이다. 자연과 함께하는 온전한 치유의 시간을 완성하고 싶다면, 하루 이상 머물며 태안의 깊은 매력을 마주하는 것이 좋다.

안면도 자연휴양림은 내부에 독채 숙박 시설인 ‘숲속의 집’을 운영하고 있다. 휴양림 속에 자리 잡고 있어 숙소의 문을 열면 진한 솔 향기와 청아한 새소리가 들려온다. 숙소는 산자락을 따라 독채 형태로 배치돼 투숙객 간의 접촉과 소음을 최소화하고, 자연 속에서 한층 더 고요한 휴식을 선사한다.

숙소는 한옥형과 통나무집, 황토방 등 다양한 형태로 운영된다. 힐링 명소로 손꼽히는 만큼 예약 경쟁도 치열하지만, 한옥은 3개 동에 불과해 특히 선호도가 높다. 어려워도 운을 시험해 볼 만한 가치가 충분하다. 예약은 산림청 통합 플랫폼 ‘숲나들e’에서 매월 추첨제로 진행되며, 매월 1~4일 신청을 받아 5일 당첨자를 발표한다.

추첨이 되지 않아도 실망할 필요는 없다. 태안에는 취향에 맞는 개성 있는 펜션이 많아 숙소 선택의 폭이 넓다. 안면도 동쪽의 작은 섬 황도는 다리로 연결돼 차량 이동이 가능하지만 비교적 한적해, 차분한 휴식을 원하는 이들에게 어울리는 곳이다. 둘만의 호젓한 하루를 보내고 싶다면 프라이빗 감성 숙소인 ‘어거스트 펜션’이 제격이다. 전 객실이 성인 2인 기준으로 운영되고 노키즈 정책을 적용해, 단체 관광객이나 가족 단위 투숙객으로 인한 소음 없이 조용하고 아늑한 휴식을 누릴 수 있다.

총 6개 동으로 운영되는 객실은 소수 예약제로만 이용할 수 있다. 프라이빗 테라스에는 전용 수영장과 개별 바비큐 시설을 갖춰 외부 시선을 차단하고 독립적인 휴식을 보장한다. 복층 구조의 침실 창 너머로는 천수만 바다가 펼쳐지며, 침대에 누운 채 서해안의 일출을 감상할 수 있는 점도 매력적이다. 감성 스피커에서 흐르는 음악과 랜턴이 더해진 분위기 속에서, 저녁 바다의 파도 소리를 배경으로 즐기는 만찬은 여행의 피로를 부드럽게 풀어준다.

미식의 여정은 태안의 대표 향토 음식인 ‘게국지’로 완성된다. 게국지는 본래 먹고 살기 팍팍했던 시절, 꽃게장을 담그고 남은 간장 국물에 버려지는 배추겉절이나 시래기 등을 한데 모아 끓여 내던 서민들의 생존 음식에서 유래했다. 안면도에서 이 게국지를 최초로 개발해 대중화시킨 ‘딴뚝통나무집식당’은 2012년부터 꽃게의 단맛과 채소의 시원함, 김치의 깊은 산미가 조화롭게 융합된 음식을 내놓고 있다.

태안=김명상 기자