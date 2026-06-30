영업 강화 위해 IB부문 신설 자금부·시너지추진부도 신설 임원 및 부서장 인사도 단행

[헤럴드경제=김지윤 기자] iM증권은 영업 경쟁력 확보를 위한 조직 개편 및 임원인사를 단행했다고 30일 밝혔다.

우선 대표이사 직속의 전략운용실을 신설한다. 또 산하에 PI운용부를 설립, 배치한다. 대차스왑부와 전략채권부도 편제했다.

S&T본부는 Wholeslae본부로 개편했으며, 금융상품법인부를 산하에 배치했다.

전통 IB 부문의 영업 강화를 위해 IB부문을 신설했다. 산하에 ‘IB I본부’와 ‘IB II본부’를 뒀다. IB부문의 종합 설루션 서비스 제공을 통해 수익 기반을 확대한다는 계획이다.

지원기능의 업무 전문성과 역량 강화를 위해 경영전략부문 산하에 자금부와 시너지추진부도 신설했다. 인사부와 총무부의 경우 경영지원본부 산하에 편제했다.

iM증권은 조직 개편과 더불어 임원 및 부서장 등의 인사를 단행했다. 정호철 경영지원본부장, 성홍기 마케팅본부장이 상무로 승진했다.

박희권 전략운용실장(직무대행), 이진희 부산WM센터장(직무대행), 지광현 마케팅기획부장(부서장) 등이 신규 보임됐다.

박태동 iM증권 사장은 “자본효율성 극대화를 통한 영업 경쟁력 확보로 지속 가능한 성장 기반을 마련하여 안정적인 성장을 이어갈 수 있도록 할 것”이라고 말했다.