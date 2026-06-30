[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기주택도시공사는 서울 영등포 한국장애인개발원에서 중증장애인생산품 판로 확대와 장애인 일자리 창출·지원을 위해 한국장애인개발원과 업무협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다.

협약에 따라 부지조성, 건축 등 개발사업 과정에 필요한 건설 자재와 안전용품은 물론 시설관리 용역에도 중증장애인생산품 구매를 대폭 확대하기로 했다. 공사는 이번 판로 확대가 중증장애인 생산 시설의 안정적인 수익 창출을 돕고, 실질적인 지역사회 자립 기반을 마련하는 강력한 동력이 될 것으로 기대하고 있다.

이번 협약은 단순히 사무용품을 구매하던 기존 수준에서 벗어나, GH의 핵심 사업인 공공주택 건축 및 도시개발 과정에 중증장애인생산품 구매를 직접 접목했다는 점에서 혁신적인 상생 모델로 평가받는다.

GH는 공사가 보유한 각종 인프라를 활용하고 사업을 연계해 직접적인 일자리 창출에도 적극 나선다.

김용진 GH 사장은 “이번 협약은 GH가 만들어가는 주택 및 도시에 ‘상생과 포용’의 가치를 폭넓게 구현하는 전환점이 될 것”이라고 했다.