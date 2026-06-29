B5·C5블록과 2675가구 호반써밋 브랜드타운 완성

[헤럴드경제=윤성현 기자] 호반건설이 오는 7월 경기 김포풍무역세권에서 ‘호반써밋 풍무III’를 분양할 예정이라고 29일 밝혔다.

호반써밋 풍무III는 경기 김포시 사우동 458번지 일원에 지하 2층~지상 29층, 전용면적 59·84㎡ 총 660가구 규모로 조성된다.

타입별로는 59㎡A 130가구, 59㎡B 108가구, 84㎡A 178가구, 84㎡B 103가구, 84㎡C 65가구, 84㎡D 76가구다. 전 가구가 실수요자 선호도가 높은 중소형 평형으로 구성되고 분양가상한제가 적용된다.

김포풍무역세권은 김포골드라인 풍무역 일대 약 88만㎡ 부지에 주거시설과 상업·업무·의료·교육시설 등을 조성하는 도시개발사업이다. 기존 풍무동과 사우동의 생활 인프라를 이용하면서 새 역세권 주거환경을 함께 누릴 수 있어 김포·검단권 신흥 주거지역으로 꼽힌다.

호반써밋 풍무III는 김포풍무역세권 마지막 아파트 공급 물량이다. 앞서 공급된 B5블록, C5블록과 함께 총 2675가구 규모의 호반써밋 브랜드타운을 완성하게 된다.

사업지가 들어서는 B4블록은 호반써밋 브랜드타운 중심부에 위치한다. 세 블록 가운데 초등학교와 유치원, 중학교 부지에 가장 가까우며, 상업용지와 직접 맞닿지 않은 주거 중심 환경을 갖췄다.

교육환경을 고려한 안심통학로 특화설계도 적용된다. B4블록과 B5블록 사이 약 300m 구간에는 CCTV와 비상벨, 프로젝터 등 안전시설을 강화한 통학로가 조성될 예정이다. 통학 동선에는 드로잉월, 독서 퍼즐벤치, 작은도서관, 스윙파고라 등을 연계 배치한다.

교통 여건도 갖췄다. 단지는 김포골드라인 풍무역을 도보로 이용할 수 있는 위치에 들어선다. 김포공항역과 서울 강서·여의도 권역 이동이 편리하다는 설명이다.

서울 지하철 5호선 김포·검단 연장 사업도 예비타당성 조사를 최종 통과했다. 향후 김포골드라인과 5호선이 교차하는 더블역세권 입지로 거듭날 것으로 기대된다.

단지 내부에는 대지면적의 40.14%가 조경 공간으로 계획됐다. 가구당 약 1.45대의 주차 공간도 마련된다.

분양 관계자는 “호반써밋 풍무III는 김포풍무역세권의 마지막 공급으로, 향후 지역 내 최신축으로서 브랜드타운의 가치도 누릴 수 있다는 점에서 의미가 크다”며 “교육시설과 가장 가까운 B4블록의 입지적 장점과 특화 상품 구성은 자녀를 둔 실수요자에게 차별화된 선택지가 될 것으로 기대된다”고 말했다.

견본주택은 김포시 사우동 일원에 마련된다. 입주는 2029년 5월 예정이다.

한편 호반건설이 김포 풍무역세권에서 선보인 ‘호반써밋 풍무Ⅱ’는 지난 2일 진행된 1순위 청약에서 일반공급 533가구 모집에 3072건의 청약통장이 접수되며 평균 5.76대 1의 경쟁률을 보였다.