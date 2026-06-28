직장갑질 119 1000명 대상 설문

[헤럴드경제=양근혁 기자] 아르바이트생 10명 중 3명은 ‘갑질’을 직접 경험해봤다는 시민단체 조사 결과가 나왔다.

직장갑질119는 여론조사 전문기관 글로벌리서치에 의뢰해 지난 1일부터 9일까지 전국 만 19세 이상 직장인 1000명을 대상으로 ‘아르바이트 갑질’에 관한 설문을 진행한 결과, 갑질을 직접 경험한 비율은 30.3%, 목격한 비율은 67.8%에 달했다고 28일 밝혔다.

직접 겪은 갑질은 ‘반말’(61.4%ㆍ이하 복수응답)이 가장 많았으며, ‘욕설 등 언어폭력’(44.2%), ‘카드·현금·상품 등 물건·금전 투척’(31.4%)이 뒤를 이었다. 목격한 갑질 유형 역시 ‘반말’(36.8%), ‘언어폭력’(26.9%), ‘물건·금전 투척’(18.9%) 등으로 같은 순이었다.

점주의 부당 행위로는 ‘수당 미지급 등 임금 갑질’이 51.7%로 1위를 기록했으며, ‘무임금 노동 강요’(39.8%), ‘벌금 부과 또는 임금 삭감’(30.3%)이 뒤를 이었다.