28일 산업연구원 보고서 발표 “중소기업 실질임금 보조하는 청년정책 필요”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 대기업과 중소기업의 임금 격차가 청년층의 노동시장 진입을 지연시킨다는 분석이 나왔다.

산업연구원은 28일 발표한 ‘노동시장 이중구조와 청년 취업-대기업과 중소기업 임금 격차를 중심으로’ 보고서에서 이 내용을 밝혔다.

보고서에 따르면 취업활동 통계등록부를 활용해 소득이 있는 15∼64세 상용 임금 근로자의 일자리 현황을 전수 분석한 결과, 중소기업의 월 평균 임금은 2024년 351만원으로 대기업(716만원)의 절반 수준이었다.

실질적으로는 대기업 대비 중소기업 임금 비율이 2015년 0.43배에서 2024년 0.49배로 개선됐으나 명목 임금의 차이는 같은 기간 298만원에서 365만원으로 더 벌어졌다.

보고서는 최근 반도체 업계 성과급 분배 과정을 예로 들며 대기업과 중소기업의 명목 임금 격차가 늘어나 대기업 입직이 점차 중요해지고 있다고 설명했다.

임금 격차는 연공성이 쌓일수록 빠르게 벌어져 대기업 입직이 중소기업보다 생애 소득 10억 이상의 절대 우위를 확보하는 계기가 되는 것으로 분석됐다.

중소기업 입직 후 대기업으로의 이직은 점차 어려워지는 추세다.

중소기업 근속자의 일자리 이동 비중은 대기업보다 2배 이상 높게 관찰되지만 대부분 다른 중소기업으로 이동했으며, 일자리 이동이 가장 많은 20대도 중소기업에서 대기업으로 이동하는 비중은 5~6% 수준에 불과했다.

보고서는 이처럼 대기업과 중소기업의 임금 격차가 늘어나고, 이직을 통한 일자리 이동이 어려운 상황에서 청년들이 노동시장 진입을 미루는 것으로 파악했다.

2024년 대-중소기업 임금 격차 기준으로 영향을 추정한 결과 4년제 대학 졸업자는 노동시장 이중구조로 인해 졸업을 약 1개월, 노동시장 진입은 약 3.6개월 유예하는 것으로 나타났다.