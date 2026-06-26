[헤럴드경제=김성훈 기자] UFC 선수 출신 방송인 김동현이 거주 중인 반전세 아파트를 공개하며, 원래 소유했던 집을 팔아 코인에 투자했다가 실패했다고 밝혔다.

25일 가수 이지혜의 유튜브 채널 ‘밉지않은 관종언니’에 올라온 영상에서 김동현은 거주 중인 서울 서초구 반포동의 60평대 아파트를 공개했다.

김동현은 “반전세에서 반전세로 왔다”라며 “열심히 모으고 있는데, 다 따라갈 때 쯤 집값 열차가 더 오르더라”라고 말했다.

김동현은 과거 한남동의 고급주택 한남더힐을 소유하고 있었으나 팔고 코인에 투자한 사실이 알려진 바 있다. 그는 “잠깐 열차에서 내리고 다른 데 둘러보다가 오니까 문이 확 닫히더라”라고 말했다.

이에 김동현의 아내 송하율은 “난 생각보다 덤덤했다. 그냥 믿고 맡겼다”고 이야기했다. 김동현은 “아내는 강심장이라, 내가 조마조마하면 ‘괜찮아, 잘될 거야’라고 해준다”고 했다.

김동현은 2년전 서초구 반포자이 80평대 반전세로 거주 중이라는 사실이 알려진 적이 있다. 평수를 줄여 이사한 것이라는 추정이 나온다. 반포자이 60평대는 매매가는 60억원대, 전세가는 28억원 수준에 시세가 형성돼 있다.