[헤럴드경제=김성훈 기자] 1세대 걸그룹 베이비복스 이희진(47)이 교제 폭력 피해를 고백한다.

이희진은 28일 방송되는 SBS 예능프로그램 ‘미운 우리 새끼’에 배우 임원희(55)와 함께 출연한다.

방송에서는 이희진과 임원희 사이의 ‘스캔들’이 다뤄진다. 임원희는 이희진에게 운전연수를 해주기 위해 집으로 초대하고, 같은 베이비복스 멤버인 윤은혜는 “실제로 두 사람의 핑크빛 교류에 대해 들었다”라고 폭로하기도 한다.

이희진은 마지막 연애가 30대 초반이라며 “그동안 남자를 만나는 게 무서웠다”고 말한다. 그는 나쁜 남자를 좋아했다며, 전 남친이 바람, 도둑질뿐 아니라 감금까지 했다고 고백했다. 교제 폭력의 트라우마로 15년여간 연애를 하지 못했던 것.

경찰청에 따르면, 지난해 교제 폭력 신고 건수는 10만5327건으로, 2024년의 8만8394건에서 19.2% 증가했다. 교제폭력은 연인 관계에서 발생하는 신체적·정서적·성적·경제적 폭력, 행동통제, 협박 등을 포함한다.