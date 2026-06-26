전기차 기반 하이브리드 ‘DM-i’ 기반 전기 주행 최대 70㎞·글로벌 110만대 판매 FWD모델 3750만원부터…사전계약 실시

[헤럴드경제(부산)=권제인 기자] BYD코리아가 2026 부산모빌리티쇼에서 국내 첫 하이브리드 모델인 ‘씨라이언 6 DM-i’를 공개하고 사전계약에 돌입했다. 전기차 제조 기술을 바탕으로 개발한 독자 하이브리드 시스템 ‘DM-i’를 앞세워 국내 하이브리드 시장 공략에 나선다는 전략이다.

조인철 BYD코리아 승용부문 대표는 26일 부산 벡스코에서 열린 ‘2026 부산모빌리티쇼’에서 “소비자들이 원하는 것은 단순한 자동화가 아니라 자유롭고 부담없는 이동”이라며 “씨라이언 6 DM-i는 주중에는 전기차처럼, 주말에는 내연기관처럼 멀리 갈 수 있다”고 말했다.

이어 “자동차 산업은 전동화라는 거대한 전환을 맞고 있지만, BYD는 그 해법이 단 하나의 방식으로 이뤄진다고 생각하지 않는다”며 “DM-i는 일상 도심 주행에서는 전기차처럼 조용하고 즉각적인 가속감을 제공하고, 장거리 주행에서는 엔진이 구동에 개입해 효율적인 주행방식을 구현한다”고 설명했다.

씨라이언 6 DM-i는 BYD코리아가 국내에 선보이는 첫 번째 플러그인하이브리드(PHEV) 모델이다. BYD는 2008년 세계 최초로 양산형 PHEV를 출시한 이후 800만대 이상의 판매와 300억㎞ 이상의 누적 주행 데이터를 확보했으며, 씨라이언 6 DM-i는 글로벌 시장에서 110만대 이상 판매된 스포츠유틸리티차량(SUV) 라인업의 핵심 모델이다.

DM-i는 모터가 주행을 담당하고 엔진은 효율을 높이는 역할을 수행하는 ‘전기차 기반 하이브리드’ 시스템이다. 기존 하이브리드 차량보다 전기차에 가까운 주행 감각을 구현하는 것이 특징이다. 전기 하이브리드 시스템(EHS)과 샤오윈 1.5리터 가솔린 터보 엔진, 리튬인산철(LFP) 기반 블레이드 배터리를 조합했다.

18.3㎾h 블레이드 배터리를 탑재해 전기모드만으로 최대 70㎞(복합 기준)를 주행할 수 있으며, 최대 3.3㎾ 출력의 V2L 기능과 18㎾급 DC 급속충전도 지원한다. DC 충전 시 배터리 잔량 30%에서 80%까지 약 30분 만에 충전할 수 있다.

실내에는 12.3인치 디지털 계기판과 15.6인치 터치 디스플레이를 비롯해 무선 애플 카플레이와 안드로이드 오토, OTA(무선 소프트웨어 업데이트)를 기본 적용했다. 인텔리전트 크루즈 컨트롤, 차선 유지 보조, 사각지대 보조 등 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)과 7개의 에어백도 기본 사양으로 제공한다. 유로 NCAP 안전도 평가에서는 성인 탑승자 보호 90%, 어린이 탑승자 보호 86%를 기록했다.

가격은 전륜구동(FWD) 모델 기준 3750만원으로 책정됐다. BYD코리아는 이날부터 전국 전시장을 통해 사전계약을 시작했다.

한편, BYD코리아는 부산모빌리티쇼에서 ‘파워 오브 듀얼리티’를 콘셉트로 전시관을 운영한다. 씨라이언 6 DM-i를 비롯해 전기 세단 ‘씰’, 전기 SUV ‘씨라이언 7’, 프리미엄 브랜드 덴자의 ‘Z9GT’, 고성능 브랜드 양왕의 전기 슈퍼카 ‘U9’ 등을 전시하고, DM-i 플랫폼과 e-플랫폼 등 핵심 전동화 기술도 함께 소개한다. 관람객 대상 시승과 참여형 이벤트도 마련했다.