[헤럴드경제=장윤우 기자] 한국계 미국인 가수 유승준(스티븐 승준 유)이 한국 축구대표팀의 남아공전 패배에 아쉬움을 드러냈다.

26일 유승준은 자신의 인스타그램에 헬스장에서 강도 높게 운동하는 영상을 올리며 “축구 때문에 열받아서 운동하는 거 아닙니다. 원래 화는 헬스장에서 풉니다. 그런데 진짜 32강은 물 건너간 건가요?”라고 적었다.

이어 올린 게시물에서도 “진짜 궁금해서 그러는데…이제 32강은 완전히 물 건너간 건가요?! 화가 안 풀리네. 무거운 거나 들어야겠다”고 했다.

잔뜩 찡그린 표정으로 운동에 집중하는 영상을 본 누리꾼들은 “얼굴에 화가 가득하다”, “아직 경우의 수가 남아 있다”, “피자 맛집 알려달라”, “말이 안 나온다” 등의 반응을 보였다.

앞서 유승준은 지난 4일 유튜브 영상을 통해 한국 입국 포기를 시사한 바 있다.

유승준은 “한국은 내가 태어난 곳이자 마음의 고향”이라면서 “그 동안 진정성 있게 사과했고, 왜 그런 결정을 내릴 수밖에 없었는지 여러 차례 설명했지만 마음이 제대로 전달되지 않은 것 같다”고 말했다.

이어 “할 만큼 했다. 이제는 한국에 들어가는 문제를 내려놓으려 한다”고 밝혔다.

한국 축구대표팀은 25일 멕시코 몬테레이 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전에서 남아공에 0-1로 패했다. 1승2패(승점 3)인 한국은 현재 3위 팀 경쟁에서 6위에 자리 잡고 있다.