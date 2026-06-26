[헤럴드경제=장연주 기자] 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전에서 남아프리카공화국에 충격패를 당해 ‘조 3위’라는 실망스러운 성적을 낸 한국 축구대표팀의 홍명보 감독이 모든 책임을 자신에게 돌렸다. 다만, 그는 한국이 왜 남아공에 예상치 못한 무기력한 패배를 당했는지, 그 이유에 대해서는 명확한 답을 내지 못했다.

한국 축구대표팀은 A조 최약체로 지목되던 남아공과의 최종전에서 0대 1로 패해 32강 토너먼트 자력 진출이 좌절됐다. 한국 대표팀은 비기기만 해도 조 2위로 올라갈 수 있었지만, 최악의 시나리오를 맞게 된 셈이다.

연합뉴스에 따르면, 남아공전 다음 날인 26일(한국시간) 몬테레이에서 과달라하라로 이동한 대표팀은 현지 시간으로 오후 4시께 회복훈련을 소화했다.

그에 앞서 홍 감독은 현장을 찾은 취재진과 만나 조별리그를 결산하는 기자회견을 했다.

홍명보호는 고지대인 과달라하라에서 치른 1, 2차전에서 1승 1패를 거뒀다. 또 멕시코전에서는 경기를 잘 운영하고도 골키퍼 김승규(도쿄) 등 수비진 실수에서 비롯된 실점에 당했다.

홍 감독은 “지금 생각해보면 2차전 결과가 매우 아쉽다”며 “거기서 승점을 땄다면 3차전은 그렇게까지 하지 않아도 됐는데, 그러지 못하다 보니 시나리오 중 가장 좋지 않은 시나리오로 갔다”고 말했다.

홍명보호는 남아공과 경기에서 그야말로 졸전을 펼쳤다. 전반 10분 이후부터 위협적인 장면을 거의 만들지 못했고, 결국 남아공의 빠른 역습에 속수무책으로 당했다. 더욱이 선수들은 1, 2차전과는 다르게 몸이 무거워 보였고, 호흡도 맞지 않았다.

홍 감독은 그런 모습을 보이게 된 이유와 관련해 “환경적인 면이 어려움을 겪게 하지 않았나 하는 생각이 든다”고 말했다.

비교적 온화한 과달라하라에서 두 경기를 치른 선수들이 무더운 몬테레이로 이동한 뒤로는 적응에 어느 정도 어려움을 겪었던 것 같다는 얘기다.

다만, 홍 감독은 경기 데이터를 분석한 결과 명확한 원인을 찾지 못했다고 털어놨다.

홍 감독은 “데이터를 봤을 때 멕시코전 보다 뛰는 양은 조금 줄었고 고강도(러닝)는 조금 더 많았다”며 “체력적으로 (멕시코전과) 크게 차이가 없었는데, 보기로는 선수들이 굉장히 느려 보이는 것에 대해 이유를 찾기가 쉽지 않다”고 말했다.

그는 또 심리적 요인도 언급했다.

홍 감독은 “선수들의 심리적 상태가 너무 잘하려고 하고, 꼭 이겨서 결정하고 싶은 마음이 굉장히 강했던 것 같다”며 “그러다 보니 정신적·심리적인 면, 날씨가 확 더운 상태에서 하다 보니 잘 맞지 않았던 거라는 생각이 든다”고 설명했다.