국내 상위 슈퍼컴퓨터 5대 중 2대 운영 글로벌 톱티어 수준 AI 인프라 기술력 입증

[헤럴드경제=차민주 기자] NHN클라우드의 인공지능(AI) 인프라 브랜드 ‘NHN 팩토리X’가 보유한 그래픽처리장치(GPU) 클러스터가 ‘글로벌 슈퍼컴퓨터 톱500’에서 국내 최고 순위로 등재됐다.

26일 NHN클라우드는 NHN 팩토리X의 핵심 GPU 클러스터가 지난 23일 공개된 글로벌 슈퍼컴퓨터 톱500에서 국내 최고 순위로 등재됐다고 밝혔다.

글로벌 슈퍼컴퓨터 톱500은 공신력 있는 고성능 컴퓨팅(HPC) 성능 지표를 제공하기 위해 관련 분야의 학술·연구 기관 전문가들이 1993년부터 매년 6월 독일 국제 슈퍼컴퓨팅 컨퍼런스(ISC)와 11월 미국 슈퍼컴퓨팅 컨퍼런스(SC)에서 전 세계 슈퍼컴퓨터 순위를 공개하는 장기 프로젝트다. 지난 23일에는 제67회 순위가 발표됐다.

NHN클라우드는 지난해 과학기술정보통신부가 국가 중장기 AI 인프라 확충 전략에 따라 추진한 대규모 ‘GPU 확보·구축·운용 지원사업’의 주요 사업자로 선정됐다. 이를 통해 확보한 엔비디아의 GPU ‘B200’ 7656장을 바탕으로 ▷4080장(510노드) 규모 ‘NIPA-CL1’ ▷2040장(255노드) 규모 ‘NIPA-CL2’ 클러스터를 구축했다.

NHN클라우드에 따르면, 벤치마크 결과 NIPA-CL1은 실측 최고 성능(Rmax) 기준 137.4PF(페타플롭스, 초당 1천조 번 연산 수행 단위)를 기록하며 국내 최고 순위(글로벌 20위)에 올랐다. NIPA-CL2는 68.42PF로 국내 네 번째 순위(글로벌 40위)에 이름을 올렸다. 이로써 국내 상위 5대 슈퍼컴퓨터 중 2대를 운영하는 AI 인프라 기업으로 자리매김했단 설명이다.

NHN클라우드는 지난 2023년부터 광주 국가 AI 데이터센터를 구축·운영하며 축적한 GPU 인프라 역량을 바탕으로 GPU 클러스터링 효율을 높인 결과라고 강조했다. NIPA-CL1은 국내 최대 규모의 B200 기반 GPU 클러스터로, 초고난도 수준의 네트워킹 기술 및 공조·냉각 설루션이 적용됐단 점이 특징이다. 해당 GPU 클러스터가 구축된 AI 전용 데이터센터 ‘팩토리X 서울’은 랙당 75kW급 고밀도 환경을 제어하는 100% 수랭식 GPU 냉각 시스템을 적용했다.

NHN클라우드는 이번 등재에 대해 국내 AI 인프라 역량이 글로벌 수준에 도달했음을 보여주는 사례라고 평가했다. 정부의 AI 컴퓨팅 자원 확충 정책이 실제 성과로 이어져, 해외 의존도가 높던 대규모 AI 연산 인프라를 국내에서 공급할 수 있는 기반을 마련했단 설명이다.

더불어 NHN클라우드는 이번 성과를 가능하게 한 GPU 클러스터 최적화 노하우와 수랭식 데이터센터 설계 경험을 집약한 ‘NHN 팩토리X 기술 백서’를 발간했다. NHN 팩토리X가 쌓은 인프라 구축 경험을 국내 AI 생태계에 공유해 ‘국가대표 AI 인프라 기업’으로서의 역할을 다하겠단 포부다.

백서에는 ▷범용 데이터센터와 AI 전용 데이터센터의 아키텍처 비교 ▷GPU 클러스터 구성 및 고속 네트워크 인터커넥트 기술 ▷데이터센터 전력·냉각 설계와 D2C(Direct-to-Chip) 수랭식 인프라 ▷GPU 동적 할당 기술을 적용한 GPUaaS 플랫폼 운영 구조 ▷엑사스케일 클러스터 및 기업용 프라이빗 AI 인프라 구축 사례 등이 담겼다.

김동훈 NHN클라우드 대표는 “이번 성과는 NHN클라우드가 국가 AI 인프라 확보 사업에서 활약하고 있음은 물론, GPU 클러스터 구축 역량으로 명실상부한 국내 1위 AI 인프라 운영 기업으로 우뚝 섰음을 의미한다”며 “이 같은 결실을 기술 백서 발간 등을 통해 널리 공유하며 국내 AI 생태계와 동반 성장하는 대한민국 대표 클라우드 기업이 되겠다”고 말했다.