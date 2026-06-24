[헤럴드경제=박혜림 기자] 안중근 의사가 사형 선고 직후 남긴 유묵이 국내 경매에서 27억원에 낙찰됐다. 국내 경매에서 거래된 안 의사 유묵 가운데 최고가 기록이다.

케이옥션은 24일 열린 메이저 경매에서 안 의사의 유묵 ‘백인당중유태화’와 1910년 2월 14일자 사형 판결문 유인본 한 세트가 27억원에 새 주인을 찾았다고 밝혔다.

경매는 16억원에서 출발해 응찰 경쟁 끝에 11억원 오른 가격에 마감됐다. ‘백인당중유태화’는 ‘백 번 참는 집안에 태평과 화목이 깃든다’는 뜻을 담은 글이다. 글씨 아래에는 안 의사가 약지를 자른 왼손 손바닥을 찍은 ‘단지장’이 남아 있다.

이 유묵은 보물 제569-1호다. 1972년 안중근 의사 유묵 26점이 보물로 일괄 지정될 당시 첫 번째로 이름을 올렸다. 일제강점기 만주에서 한국인이 입수한 뒤 한 가문이 100년 넘게 보관해오다 이번 경매를 통해 처음 공개됐다.

기존 최고가는 2023년 12월 서울옥션 경매에서 19억5000만원에 낙찰된 안 의사 유묵 ‘용호지웅세기작인묘지태’였다. 지난 해에도 안중근 의사의 유묵 ‘인심조석변산색고금동’이 13억원에 낙찰된 바 있다.