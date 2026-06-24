‘LG 시그니처 올레드 W’ 공개

LG전자가 LG 시그니처 올레드 TV 신제품을 선보이며 프리미엄 TV 라인업을 강화한다고 24일 밝혔다. 저지연 무선 전송 기술과 최첨단 AI 프로세서를 기반으로 한 화질 경쟁력을 바탕으로 올레드 TV 시장 주도권을 이어간다는 전략이다.

LG전자는 차세대 월페이퍼 TV ‘LG 시그니처 올레드 W’(사진)를 국내를 시작으로 글로벌 시장에 순차 출시한다. 연필 한 자루 수준인 0.9㎝대 두께로 벽에 밀착되는 2026년형 무선 월페이퍼 TV다. 패널부터 파워보드, 메인보드, 스피커에 이르는 모든 부품에 초슬림화 기술을 적용했다.

특히 저지연 무선 전송 기술로 슬림 디자인을 구현했다. 글로벌 인증기관 TÜV라인란드로부터 세계 최초로 ‘진정한 무선 저지연 비전’ 인증을 받았다. 이를 통해 4K·165Hz 주사율의 고화질 영상을 화질의 손실·지연 없이 실시간으로 볼 수 있다.

2026년형 LG 올레드 TV에 탑재된 AI 프로세서 ‘3세대 알파 11’은 5.6배 향상된 NPU(신경망처리장치) 성능으로 빠른 화면 변화에도 화질을 유지한다. 초저반사 디스플레이 기술도 갖췄다. 업계 최초로 글로벌 시험·인증기관 인터텍으로부터 ‘리플렉션 프리 프리미엄’ 인증을 받았다. 이 기술은 화면에 비치는 빛을 소멸시키는 방식으로 빛 반사를 기존 대비 절반 수준으로 줄이면서도 어떤 환경에서도 퍼펙트 블랙·퍼펙트 컬러를 표현한다.

LG전자는 ‘LG 시그니처 올레드 T’의 새로운 라인업인 T6도 국내에 출시한다. LG 시그니처 올레드 T는 블랙 스크린과 투명 스크린 모드를 리모컨 조작으로 손쉽게 전환할 수 있는 77형 올레드 TV다.

블랙 스크린 모드에서는 4K 화질로 영화와 게임 등 콘텐츠를 즐길 수 있다. 투명 스크린 모드에서는 화면 뒤 공간을 볼 수 있어 공간의 개방감을 주는 것은 물론 증강현실 같은 차별화된 영상 경험을 제공한다. 이정완 기자