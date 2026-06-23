폴란드 정부 훈장 박탈 여파…젤렌스키 지난 20일 자진 반납

[헤럴드경제=윤성현 기자] 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 폴란드에서 열리는 우크라이나 재건 회의에 참석하지 않기로 했다. 최근 폴란드와 우크라이나 사이의 역사 갈등이 다시 불거진 데 따른 여파로 풀이된다.

23일 AFP통신 등에 따르면 율리아 스비리덴코 우크라이나 총리는 오는 25일 폴란드에서 열리는 우크라이나 재건 회의에 대표단을 이끌고 참석할 예정이라고 밝혔다. 젤렌스키 대통령의 불참이 공식화된 것이다.

회의를 이틀 앞두고 젤렌스키 대통령이 참석하지 않기로 한 배경에는 최근 폴란드 정부가 젤렌스키 대통령에게 수여했던 훈장을 박탈한 일이 있는 것으로 보인다.

이번 갈등은 젤렌스키 대통령이 지난달 우크라이나 군부대인 북부독립특수작전센터에 ‘UPA의 영웅들’이라는 명예 칭호를 부여하면서 시작됐다.

UPA는 우크라이나반란군을 뜻한다. 제2차 세계대전 당시 소련에 맞서 싸운 우크라이나 민족주의 무장 조직으로, 우크라이나와 폴란드 사이에서는 민감한 역사 문제로 꼽힌다.

특히 UPA 일부 부대는 나치에 협력했고, 1943~1944년 폴란드인 약 10만명이 희생된 볼히니아 사건에 가담했다는 의혹을 받고 있다. 이 때문에 폴란드에서는 UPA를 둘러싼 역사 인식 문제가 강한 반발을 불러왔다.

결국 카롤 나브로츠키 폴란드 대통령은 젤렌스키 대통령에게 부여했던 훈장을 박탈했다. 젤렌스키 대통령은 지난 20일 해당 훈장을 자진 반납했다.

우크라이나 재건 회의는 전쟁으로 파괴된 우크라이나의 복구와 재건 지원 방안을 논의하기 위한 국제회의다. 2022년부터 매년 열리고 있다.