지난 21일 한강 예빛섬에 마련된 ‘탱글 프로틴 파스타 서포트럭’ 앞에서 시민들이 독자적인 건면 기술로 맛과 영양 밸런스를 모두 높인 ‘탱글 갈릭쉬림프 프로틴 파스타’와 ‘탱글 머쉬룸크림 파스타’를 시식하며, 즐거워하고 있다. [사진=삼양식품]
지난 21일 한강 예빛섬에 마련된 ‘탱글 프로틴 파스타 서포트럭’ 앞에서 시민들이 독자적인 건면 기술로 맛과 영양 밸런스를 모두 높인 ‘탱글 갈릭쉬림프 프로틴 파스타’와 ‘탱글 머쉬룸크림 파스타’를 시식하며, 즐거워하고 있다. [사진=삼양식품]

[헤럴드경제=이상섭 기자] 삼양식품이 서울 시내 주요 거점에서‘탱글 프로틴 파스타 서포트럭’캠페인을 통해 소비자 입맛 사로잡기에 나선다.

지난 21일 한강 예빛섬에 마련된 ‘탱글 프로틴 파스타 서포트럭’ 앞에서 시민들이 독자적인 건면 기술로 맛과 영양 밸런스를 모두 높인 ‘탱글 갈릭쉬림프 프로틴 파스타’와 ‘탱글 머쉬룸크림 파스타’를 시식하며, 즐거워하고 있다. [사진=삼양식품]
지난 21일 한강 예빛섬에 마련된 ‘탱글 프로틴 파스타 서포트럭’ 앞에서 시민들이 독자적인 건면 기술로 맛과 영양 밸런스를 모두 높인 ‘탱글 갈릭쉬림프 프로틴 파스타’와 ‘탱글 머쉬룸크림 파스타’를 시식하며, 즐거워하고 있다. [사진=삼양식품]

지난 21일 한강 예빛섬에서 시작한 캠페인은 한국프레스센터(22일), 종로 청계광장(23일)을 거쳐 24일에는 DDP 어울림광장에서 진행한다. 캠페인 현장에서는 ‘탱글 갈릭쉬림프 프로틴 파스타’와 ‘탱글 머쉬룸크림 파스타’를 맛 볼 수 있다.

지난 21일 한강 예빛섬 캠페인 현장을 찾은 고객들이 제품 단백질 함유량(18g)을 활용한 ‘18초를 잡아라’ 타이머 게임과 제품 특징(고단백질·식이섬유·4분 조리)을 반영한 슬롯머신 룰렛 게임 등 생동감 넘치는 참여형 이벤트를 즐기고 있다. [사진=삼양식품]
지난 21일 한강 예빛섬 캠페인 현장을 찾은 고객들이 제품 단백질 함유량(18g)을 활용한 ‘18초를 잡아라’ 타이머 게임과 제품 특징(고단백질·식이섬유·4분 조리)을 반영한 슬롯머신 룰렛 게임 등 생동감 넘치는 참여형 이벤트를 즐기고 있다. [사진=삼양식품]

또한 탱글 갈릭쉬림프 프로틴 파스타의 단백질 함유량(18g)을 활용한 ‘18초를 잡아라’타이머 게임과 고단백질·식이섬유·4분 조리 등 제품의 특징을 반영한 슬롯머신 룰렛 게임 등 다양한 이벤트에도 참여할 수 있다.

지난 21일 한강 예빛섬 캠페인 현장을 찾은 고객들이 제품 단백질 함유량(18g)을 활용한 ‘18초를 잡아라’ 타이머 게임과 제품 특징(고단백질·식이섬유·4분 조리)을 반영한 슬롯머신 룰렛 게임 등 생동감 넘치는 참여형 이벤트를 즐기고 있다. [사진=삼양식품]
지난 21일 한강 예빛섬 캠페인 현장을 찾은 고객들이 제품 단백질 함유량(18g)을 활용한 ‘18초를 잡아라’ 타이머 게임과 제품 특징(고단백질·식이섬유·4분 조리)을 반영한 슬롯머신 룰렛 게임 등 생동감 넘치는 참여형 이벤트를 즐기고 있다. [사진=삼양식품]

캠페인 마지막날인 24일에는 DDP 어울림광장에서 깜짝 게스트의 특별 공연도 진행한다.

지난 21일 한강 예빛섬을 시작으로 22일(월) 한국프레스센터를 거쳐, 23일 종로 청계광장, 24일 DDP 어울림광장 등 서울 곳곳을 순회하며 소비자들과 직접 만나 자사 파스타 브랜드 ‘탱글(Tangle)’을 적극 알리고 있다. [사진=삼양식품]
지난 21일 한강 예빛섬을 시작으로 22일(월) 한국프레스센터를 거쳐, 23일 종로 청계광장, 24일 DDP 어울림광장 등 서울 곳곳을 순회하며 소비자들과 직접 만나 자사 파스타 브랜드 ‘탱글(Tangle)’을 적극 알리고 있다. [사진=삼양식품]

한편, 탱글은 간편식 선호 및 건강 중시 트렌드를 반영해 차별화한 브랜드다. 삼양식품이 특허받은 제조 공법으로 만든 건면에 병아리콩을 넣어 단백질과 식이섬유 함유량을 높인 것이 특징이다.


babtong@heraldcorp.com