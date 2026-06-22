[헤럴드경제=장연주 기자] 베스트셀러 ‘부자 아빠 가난한 아빠’의 저자 로버트 기요사키가 비트코인과 금, 은 등 실물자산이 머지않아 하락세를 끝내고 반등할 것이라면서, 그 타이밍에 맞춰 자신도 이들 자산을 매수할 것이라고 밝혀 눈길을 끈다.

기요사키는 21일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)에 “괴거 투자과정에서 내가 반복적으로 저질렀던 실수 중 하나가 가격에 따라 매수와 매도를 결정한 것”이라며 “자산의 가격이 아닌 그 자산이 놓여있는 맥락과 환경을 이해하는 법을 배웠다”고 밝혔다.

예컨데, 그는 부동산 투자를 예로 들면서 “좋은 부동산을 판단할 때 가격만 보는 것이 아니라 해당 지역의 고용 증가율과 주변 환경을 함께 고려한다”고 설명했다.

그러면서 그는 금과 은, 비트코인을 평가할 때 세계 경제를 이끄는 정·재계 지도자들을 주목해야 한다고 강조했다.

기요사키는 “세계 지도자들이 경제문제를 해결하고 있는지, 아니면 상황을 더 악화시키고 있는지를 살펴본다”고 했다.

특히 그는 “금, 은, 비트코인, 이더리움의 기술적 차트를 지켜보고 있다”며 “하락세가 끝나고 반등 신호가 나오면 매수할 것”이라고 밝혔다. 그러면서 “금과 은의 차트는 큰 상승을 앞둔 신호를 보이고 있다”고 주장했다.

기요사키는 오랫동안 금과 은, 비트코인, 이더리움 등을 달러 가치 하락에 대비하는 자산으로 평가해왔다.

다만, 그는 자신의 판단 없이 주변을 따라 하는 식의 투자는 지양해야 한다고 조언했다. 투자자들이 스스로 분석해 투자해야 한다는 점을 강조한 것.

기요사키는 “현명한 사람들은 더 부자가 될 것이고, 아무것도 하지 않는 사람들도 있을 것”이라며 “때로는 아무것도 하지 않는 것이 가장 현명한 선택일 수도 있다”고 말했다.