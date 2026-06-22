[헤럴드경제=장연주 기자] 그룹 코요태 멤버 빽가가 삼성전자 주식 투자로 큰 이익을 거뒀다고 밝혀 눈길을 끈다.

빽가는 지난 20일 방송된 MBN 예능 ‘속풀이쇼 동치미’에 출연해, 주식에 관심이 없던 시절 예상치 못하게 이익을 얻었다고 밝혔다.

그는 “원래 주식을 전혀 몰랐는데, 약 1년 전 매니저가 휴대전화를 보고 있길래 무엇을 하는지 물어봤더니 삼성전자 주식을 하고 있다고 하더라”며 “조금 더 오를 것 같다고 해서 주식에 관심을 갖게 됐다”고 말했다.

빽가는 “제가 성이 백씨라서 100주를 샀고, 거의 열어보지도 않고 잊고 지냈다”며 “최근 주식 관련 기사가 많이 나와 오랜만에 계좌를 열어보고 깜짝 놀랐다. 지금 사실 너무 좋다”고 고백했다.

이를 들은 경제 전문가 김경필은 빽가의 투자 수익률이 약 600~700% 수준에 달할 것으로 예상된다며 놀라움을 드러냈다.

빽가가 삼성전자 주식을 샀던 1년 전 주가는 약 8만~9만원대 수준이었다.

빽가는 “수익이 크게 나니까 기분이 너무 좋았다”며 “제가 백 씨인 게 사실 좀 아쉽다. 만약 천 씨였으면 1000주를 샀을 텐데”라고 너스레를 떨었다.

그는 “추천해 준 매니저와는 지금도 함께 일하고 있다”며 “그래서 지금도 그 주식을 그냥 갖고 있다”고 말했다.

옆에 자리한 노사연은 “최근 빽가가 얼굴이 좋아졌다 했더니 이유가 있었다”고 반응하자, 빽가는 “자본주의의 맛을 알게 됐다”며 웃음을 자아냈다.

한편, 삼성전자 주가는 지난 19일 종가 기준 34만9000원을 기록했다.

증권가에서는 삼성전자의 목표주가를 잇따라 상향하고 있다.

삼성전자 목표주가는 증권사별로 43만~57만원 수준이 제시됐으며, SK증권은 61만원까지 전망하는 등 추가로 주가가 오를 것이라는 전망이 나오고 있다.