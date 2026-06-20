“총무원장 선출, 종도 의사 결집 중요” 로봇스님 수계식·선명상에 쓴소리

[헤럴드경제=김현경 기자] 대한불교조계종 제4교구본사 오대산 월정사 주지 정념스님이 인공지능(AI) 시대 불교의 역할을 강조하면서 조계종 총무원장 선거 출마 가능성을 재차 내비쳤다.

정념스님은 19일 오후 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열린 ‘퇴우 정념, 시대를 깨우다’ 출판기념회에서 총무원장 선거와 관련해 “한국 불교가 빠르게 변해 가야 하기 때문에 그런 자리가 주어진다면 마다할 일은 없을 것”이라고 밝혔다.

그는 앞서 4월 ‘오대산의 고승’ 출간 간담회에서 “종단에 새로운 리더십이 필요하다”며 9월 총무원장 선거에 출마할 가능성을 시사한 바 있다.

이에 이날 출판기념회가 선거 출정식이 될 것이라는 관측이 나오기도 했으나 아직 공식 후보 등록도 시작되지 않은 본격적인 출마 선언을 하지는 않았다.

지난 2004년부터 월정사 주지를 여섯 차례 연임한 정념스님은 현재까지 만장일치로 주지직을 이어 왔다. 1962년 조계종 통합 종단 출범 후 최다 연임이자 최장수 교구본사 주지다.

그런 만큼 총무원장 선출 방식에 대해서도 종도의 일치된 의견(컨센서스)를 강조했다.

정념스님은 “종도의 의사가 잘 결집되면 추대도 가능한 일”이라며 “종교 전통에서 보면 선거는 차선이라고 생각할 수 있지만 한편으로는 컨센서스를 모아내는 과정으로서 선거는 굉장히 의미가 있다. 새로운 변화를 요구하는 흐름들은 선거를 통해 표출되기 때문에 원만하게 치러질 수 있어야 한다”고 말했다.

정념스님은 이번 책에 대해 “오랫동안 살아온 주지 소임을 내려놓아야 할 때가 왔다는 관점에서, 그동안의 생각을 정리하고 AI 시대를 바라보는 단상을 기록한 책”이라고 소개했다.

AI 시대에 불교가 철학적 담론을 생산해 내고, 윤리성을 제시해야 한다며 “그런 문제를 지금 불교계가 좀 소홀히 하고 있다”고 지적했다.

그러면서 지난달 조계종의 로봇스님 수계식을 겨냥하듯 “AI에 수계식을 하거나 가사를 입히는 건 AI 시대를 깊게 통찰하지 못한 결과”라며 “과도한 퍼포먼스 중심으로 교단이 나아가는 것”을 우려했다.

이어어 곧 4년 임기를 마치는 총무원장 진우스님을 향해 “그런 관점으로 AI 시대를 바라보면 앞으로 4년을 더 하신다 해도 잘 하실 수 있겠나 생각한다. AI 시대 통찰이 부족하다는 충언을 드리고 싶다”고 말했다.

총무원이 적극 추진하는 선명상 보급과 관련해서도 “조계종 본래의 정체성을 흐릴 수 있다”며 “불교를 더 쉽게, 힙한 불교로 젊은층에 어필하는 일정 부분 노력은 평가하지만 그것이 과도하면 본질이 희석되고 본말이 전도될 수 있다”고 쓴소리를 했다.

이날 출판기념회에는 전국 24개 교구본사 중 12곳의 주지스님과 여야 정치인들이 다수 참석했다. 9월 3일 진행될 것으로 예상되는 조계종 총무원장 선거는 중앙종회의원 81명과 24개 교구본사에서 10명씩 선출된 240명 등 선거인단 321명의 투표로 치러진다.