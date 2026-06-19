솔타메디칼코리아 유한회사(대표 한상진)와 병·의원 운영 솔루션 기업 TNH(대표 이판호)가 Thermage® FLX(써마지 FLX) 디지털 상담 솔루션 구축을 완료하고 18일부터 운영을 시작했다고 밝혔다.

양사는 TNH의 베가스CRM(VegasCRM) 솔루션을 기반으로 Thermage® FLX 시술 상담 과정에서 활용할 수 있는 디지털 도구를 공동 개발했다. 해당 솔루션은 병·의원의 전자차트 시스템인 베가스CRM과 연동돼 운영된다.

베가스CRM은 클라우드 기반 EMR(전자의무기록)·CRM 통합 솔루션으로, 접수부터 상담, 시술, 사후관리까지 병·의원 운영 과정 전반을 지원하고 있다.

이번에 도입된 Thermage® FLX 드로잉 차트 앱은 태블릿 기반으로 구현됐으며, 상담 과정에서 시술 부위와 계획을 시각적으로 표시할 수 있도록 설계됐다. 작성된 내용은 이미지 및 PDF 형태로 저장해 활용할 수 있다.

또한 환자 개인정보를 별도로 저장하지 않도록 설계됐으며, 병원 내 여러 의료진이 동시에 사용할 수 있도록 개발됐다.

양사는 최근 개인 맞춤형 시술에 대한 관심이 증가함에 따라 상담 과정에서 시술 계획을 보다 직관적으로 설명할 수 있는 디지털 환경 구축을 위해 이번 협업을 추진했다고 설명했다.

한상진 솔타메디칼코리아 대표는 “의료 현장에서 활용 가능한 디지털 상담 도구 제공을 위해 이번 프로젝트를 진행했다”며 “향후에도 의료진의 상담 환경을 지원할 수 있는 다양한 방안을 검토할 계획”이라고 말했다.

TNH 관계자는 “실제 병·의원 환경에서 활용할 수 있는 디지털 솔루션 개발을 위해 협업을 진행했다”며 “관련 서비스 고도화를 이어갈 예정”이라고 밝혔다.