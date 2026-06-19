“온실가스 年 15만톤 감축 예상”

LG전자가 가전제품 자원순환 생태계 확산에 나선다고 19일 밝혔다. 가전제품에서 발생하는 폐냉매를 회수해 재활용하고 엄격한 품질 기준을 적용한 리퍼비시(재생) 제품사업 실증(PoC·사진)도 진행한다.

이날 서울시 강남구 포스코센터에서 김성환 기후에너지환경부 장관, 문갑생 한국환경공단 이사, 백승태 LG전자 HS사업본부장 등 정부 및 기업 관계자들이 ‘순환경제 선도기업·산단 육성·지원을 위한 협약’을 체결했다.

이번 협약에는 LG전자를 비롯해 포스코, 현대제철, PKC, 삼양식품 등 16개 기업이 참여했다. 전기전자·반도체 소재·철강·식품 등 4개 분야에서 ▷재생원료 사용 강화 ▷공정부산물 순환 이용 ▷포장재 개선 ▷재사용·수리 등 폐기물 감량 등 순환경제 실현을 위한 다양한 과제를 추진한다. LG전자는 전기전자분야에서 LX판토스, 칠서리사이클링센터, 오운알투텍, 경남테크노파크 등 4개 기업과 컨소시엄을 구성해 ‘전기전자제품 폐냉매 회수·재활용 및 리퍼비시 체계 구축 사업’을 진행한다.

LG전자는 2030년까지 폐냉매 회수량을 2024년 대비 약 7배 규모인 연간 81톤까지 확대할 계획이다. 이는 6평형 벽걸이 에어컨 약 10만대에 공급할 수 있는 규모다. 이를 통한 온실가스 감축 효과는 연간 15만톤에 달할 것으로 예상된다. 약 3만대의 승용차가 1년 동안 내뿜는 양이다. 이정완 기자