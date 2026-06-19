19일 ‘순환경제 선도기업·산단 협약’ 체결 LX판토스·칠러리사이클링센터 등과 컨소시엄 구성 2030년 폐냉매 회수량 81톤까지 확대 리퍼비시 제품 검사 후 소상공인 우선 판매 계획도 S&P글로벌, 기업 지속가능성 평가 3년 연속 ‘톱1%’

[헤럴드경제=이정완 기자] LG전자가 가전제품 자원순환 생태계 확산에 나선다고 19일 밝혔다. 가전제품에서 발생하는 폐냉매를 회수해 재활용하고 엄격한 품질 기준을 적용한 리퍼비시(재생) 제품 사업 실증(PoC)도 진행한다.

이날 서울시 강남구 포스코센터에서 김성환 기후에너지환경부 장관, 문갑생 한국환경공단 이사, 백승태 LG전자 HS사업본부장 등 정부 및 기업 관계자들이 ‘순환경제 선도기업·산단 육성·지원을 위한 협약’을 체결했다.

이번 협약에는 LG전자를 비롯해 포스코, 현대제철, PKC, 삼양식품 등 16개 기업이 참여했다. 전기전자·반도체 소재·철강·식품 등 4개 분야에서 ▷재생원료 사용 강화 ▷공정부산물 순환 이용 ▷포장재 개선 ▷재사용·수리 등 폐기물 감량 등 순환경제 실현을 위한 다양한 과제를 추진한다.

LG전자는 전기전자분야에서 LX판토스, 칠서리사이클링센터, 오운알투텍, 경남테크노파크 등 4개 기업과 컨소시엄을 구성해 ‘전기전자제품 폐냉매 회수·재활용 및 리퍼비시 체계 구축 사업’을 진행한다.

종합물류기업 LX판토스는 폐가전 회수·관리 시스템을 구축하고 폐가전 재활용 기업인 칠서리사이클링센터는 폐가전 해체 및 냉매 추출을 맡는다. 재생 냉매 제조 기업인 오운알투텍은 폐냉매를 정제해 재사용할 수 있도록 정제 효율성을 높이는 기술을 개발한다. 경남테크노파크는 지자체 협력 기반 냉매 회수 체계 구축과 관리 표준화 방안을 마련해 정책과 현장 간 실효성 검토 등을 담당한다.

LG전자는 2030년까지 폐냉매 회수량을 2024년 대비 약 7배 규모인 연간 81톤까지 확대할 계획이다. 이는 6평형 벽걸이 에어컨 약 10만대에 공급할 수 있는 규모다. 이를 통한 온실가스 감축 효과는 연간 15만톤에 달할 것으로 예상된다. 약 3만대의 승용차가 1년 동안 내뿜는 양이다.

LG전자는 폐냉매에서 정제해 낸 고순도 재생 냉매를 신제품 생산과 A/S에 활용하는 등 순환 구조를 마련할 계획이다.

LG전자는 리퍼비시 제품 사업 실증도 진행한다. 회수·진단·수리·검증으로 이어지는 전 과정을 표준화하고 리퍼비시 제품에 대해서는 외관, 성능, 안전성 등 엄격한 품질 검사를 거쳐 신제품과 동일한 수준의 품질 보증을 제공한다는 목표다. 검증이 완료된 리퍼비시 제품은 LG전자 사업자몰을 통해 소상공인에게 우선 판매할 계획이다.

이 밖에도 LG전자는 다양한 자원순환 활동을 펼치고 있다. LG전자는 2022년부터 청소기 폐배터리를 수거해 환경 보호와 이웃 사랑을 동시에 실천하는 고객 참여형 자원순환 캠페인 ‘배터리턴’도 진행하고 있다.

세계적으로도 이 같은 노력을 인정 받고 있다. 올해 글로벌 신용평가기관 S&P 글로벌이 발표한 기업 지속가능성 평가(CSA)에서 3년 연속으로 최상위 등급에 해당하는 ‘톱(Top)1%’에 선정됐다.

이와 함께 다우존스 지속가능경영지수(DJ BIC) 월드 지수에도 14년 연속 편입됐으며 글로벌 유력 ESG 평가기관 MSCI의 ESG 평가에서도 ‘AA’ 등급을 획득한 바 있다.

백승태 LG전자 HS사업본부장(부사장)은 “고객에게 새로운 제품과 솔루션으로 지금껏 없던 고객 경험을 제공하는 동시에 탄소 저감과 자원순환을 통해 지속가능한 미래를 실현해 나갈 것”이라고 말했다.