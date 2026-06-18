당진제철소서 전 사업장 온·오프라인 참여 ‘Vision 2032’ 추진 현황·미래 전략 공유 사내 첫 업무 기준서 ‘제철레시피북’ 공개 “위기를 도약 기회로”…CEO 타운홀서 실행력 강조

[헤럴드경제=정경수 기자] 이보룡 현대제철 사장이 직원들과 직접 만나 회사의 미래 전략과 일하는 방식의 변화를 공유했다. 철강업계를 둘러싼 불확실성이 커지는 상황에서 중장기 비전의 실행력과 현장 중심의 업무 표준화를 강조한 것이다.

현대제철은 이 사장이 당진제철소 안전문화관에서 ‘CEO 타운홀 미팅’을 열고 임직원들과 소통했다고 18일 밝혔다. 현장에는 직원 50여 명이 참석했으며, 전 사업장 임직원도 생중계를 통해 온라인으로 참여했다.

이번 타운홀은 이 사장의 경영철학 공유를 시작으로 회사의 미래 성장 로드맵인 ‘Vision 2032’ 추진 현황, 사내 업무 기준서 ‘제철레시피북’ 공개, 직원 질의응답 순으로 진행됐다.

이 사장은 이날 철강산업이 직면한 대내외 위기를 언급하며, 이를 새로운 성장 기회로 바꿔야 한다고 강조했다. 그는 “‘Vision 2032’가 단순한 선언을 넘어 현장의 실행으로 이어져야 하고, AI와 자동화 기술 도입 역시 생산성과 안전 등 회사의 근본적인 경쟁력을 높이는 방향으로 추진돼야 한다”고 주문했다.

현대제철은 이번 행사에서 사내 최초의 업무 기준서인 ‘제철레시피북’도 공개했다. 제철레시피북은 구성원들이 현장에서 축적해 온 업무 경험과 기준을 정리한 문서다. ‘Steel Way to Work’를 중심으로, 기준에 따라 판단하고 즉시 공유하며 끝까지 책임지는 업무 방식을 핵심 메시지로 담았다.

이 사장은 이와 관련해 “일하는 방식의 혁신은 거창한 것이 아니라 우리가 현장에서 쌓아온 좋은 선례들을 체계화해 실제 업무에 적용해 나가는 것”이라며, “모든 구성원이 동일한 기준을 바탕으로 일할 때 더 큰 성과를 창출할 수 있다”고 말했다.

이어진 질의응답에서는 사업 방향성, 업무 효율화, 신기술 도입 등 다양한 주제가 오갔다. 이 사장은 직원들의 질문에 자신의 경험을 곁들여 답하며, 개인의 성장과 조직 변화에 대한 조언도 전했다.

현대제철은 앞으로도 경영진과 직원 간 소통 채널을 확대하고, 이번 타운홀에서 공유한 목표와 업무 기준을 바탕으로 실행 중심의 조직문화를 강화한다는 계획이다.