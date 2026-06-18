[헤럴드경제=서영상] 8박 10일간의 유럽 순방을 마치고 18일 귀국한 이재명 대통령이 이번 성과에 대해 직접 브리핑한다고 청와대는 밝혔다.

강유정 청와대 수석대변인은 기자들에 공지를 보내 “이재명 대통령은 19일 오후 2시 벨기에 공식 방문, EU 정상 회담, 이탈리아 국빈 방문 및 G7 정상회의 결과와 성과에 대해 청와대 춘추관에서 직접 브리핑을 할 예정입니다”고 전했다.

이 대통령은 순방 기간 벨기에·EU·이탈리아 정상들과 회담을 가졌다. 또 레오 14세 교황을 만나 한반도 평화공존 정책에 대한 국제사회의 지지를 호소했다.

이어 G7 정상회의에서 다자회담을 소화하는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령과 한미동맹, 중동 정세 및 한반도 문제 등을 주제로 환담했다.

또 G7 공식일정 가운데 따로 일정을 잡아 독일·캐나다·케냐와 양자회담을 진행했다. 특히 캐나다 마크 카니 총리를 만나서는 국방·안보, 에너지, 핵심광물 등 주요 분야에서 적극 협력해 나가기로 합의하며 최대 60조원 규모의 캐나다 잠수함 사업 수주를 관련 얘기도 꺼냈다.