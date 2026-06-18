선관위 “배우자 예산 편성…국민 눈높이 맞게 운영”

[헤럴드경제=주소현 기자] 노태악 전 중앙선거관리위원장이 재임 중 세 번의 해외 출장을 모두 배우자와 다녀온 것으로 드러났다.

양부남 더불어민주당 의원이 18일 선관위에서 제출 받은 ‘해외선거관리기관 교류·협력방안 협의 등을 위한 국외출장 계획’에 따르면 노 전 위원장은 2024년 11월 7박 9일 일정으로 독일과 에스토니아를 방문했다. 배우자가 동반한 당시 출장에는 항공료와 철도운임, 체재비, 준비금 등 명목으로 선관위 예산이 7194만원 소요됐다.

또 중앙선관위의 ‘선거제도 발전 및 국제 네트워크 증진을 위한 국외출장 계획’ 자료에 따르면 노 전 위원장은 지난해 11월 8박 10일 일정으로 배우자와 함께 덴마크와 스웨덴을 찾았다. 소요 예산은 총 9053만원이었다.

노 전 위원장이 2022년 12월 2~10일 호주와 뉴질랜드로 다녀온 ‘선거 정치제도 의견수렴 및 재외선거 평가’ 출장에도 배우자가 동반한 것으로 보고됐다.

선관위는 노 전 위원장의 해외 출장에 배우자 동행 여부를 외부에공개되는 사후 보고서에 기재하지 않은 것으로 알려졌다. 선관위 측은 “헌법기관장으로서 지위와 역할에 상응하는 예우를 고려해 예산을 편성할 때부터 배우자 예산을 편성했다”며 “향후에는 국민 눈높이에 맞게 운영할 예정”이라는 입장을내놨다.