[헤럴드경제=정대한 기자] 편의점 GS25는 B2B(기업간 거래) 식음 솔루션 사업이 기업·기관들의 복지 수요 증가로 4년 새 20배 성장했다고 18일 밝혔다.

GS25에 따르면 B2B 식음 솔루션 사업의 올해 1~5월 매출은 론칭 초기인 2022년 대비 20배 규모로 늘었다. 전년 동기 대비로는 25% 증가했다. GS25 관계자는 “고물가가 장기화되면서 직원과 학생을 위한 식음 복지 서비스를 강화하려는 수요가 늘어난 영향”이라고 전했다.

GS25는 2021년 말 간편식 정기 구독 서비스 ‘밀박스25’를 선보이며 B2B 식음 솔루션 시장에 진출했다. 이후 지난해 7월 간식 큐레이션 서비스 ‘스낵바’를 선보였다. 기업·단체가 서비스를 신청하면 상품 공급부터 배송·정산까지 ‘원스톱’으로 제공한다.

밀박스25와 스낵바 등 B2B 서비스 누적 이용 고객사는 962곳에 달한다. 오피스·대학교·산업현장·병원·관공서까지 도입 범위가 확대됐다. 단기 행사나 팝업스토어 수요도 꾸준하다. 오피스와 관공서 매출은 전년 대비 각각 33%, 44% 증가했다. 학교 매출도 57% 늘었다.

GS25의 B2B 사업은 GS25가 보유한 간편식·음료·디저트·스낵 등 다양한 상품을 사업장 특성에 맞게 자유롭게 조합할 수 있다. 고객사는 밀박스25는 최대 30%에, 스낵바는 추가 할인 혜택으로 최대 50%까지 할인된 가격에 이용할 수 있다.