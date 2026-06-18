주민이 뽑은 ‘올해의 한 책’ ‘이중 하나는 거짓말’…20일 김애란 작가 초청 북토크 개최 북토크·질의응답·사인회 등 독자 참여 프로그램 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)가 20일 노원중앙도서관에서 소설 ‘이중 하나는 거짓말’의 저자 김애란 작가를 초청해 작품 이야기와 창작 과정 등에 대해 독자와 대화를 나누는 작가와의 만남을 개최한다.

이번 작가와의 만남은 올해 노원구 ‘한 책 읽기’ 소설 분야 선정작인 ‘이중 하나는 거짓말’을 중심으로 진행된다. 김애란 작가는 작품 속 인물과 서사, 집필 과정에 담긴 고민을 직접 소개하고 독자들과 자유로운 대화를 나눌 예정이다. 행사에는 사전 신청자와 현장 참여 희망자 등 최대 100명이 참석할 수 있다.

행사는 서울국악동아리연합의 식전 공연으로 문을 연다. 이어 김애란 작가가 작품에 담긴 메시지와 창작 배경을 소개하는 북토크를 진행하고 참가자들과의 질의응답을 통해 작품에 대한 생각을 나눈다. 행사종료 후에는 친필 사인회도 마련돼 작가와 더욱 가까이 소통하는 특별한 시간을 갖게 된다.

‘노원구 한 책 읽기’는 지역사회가 같은 책을 읽고 생각을 나누며 공감과 소통의 문화를 만들어가는 대표 독서운동이다. 올해는 주민 추천과 투표를 거쳐 소설 분야에 김애란 작가의 ‘이중 하나는 거짓말’, 그림책 분야에 유진 작가의 ‘듣고 싶은 말’이 각각 선정됐다.

구는 선정 도서를 보다 쉽게 접할 수 있도록 구립도서관과 노원평생학습관, 구청 내 ‘노원책상’ 등에 ‘한 책 보관소’를 마련했다.

또 기본 대출 권수와 별도로 추가 대출도 가능하게 하는 등 다양한 독서 지원 프로그램도 함께 제공하고 있다.

올해의 한 책 그림책 분야 선정작인 ‘듣고 싶은 말’과 연계한 프로그램도 마련했다. 지난달부터 작품의 원화를 감상할 수 있는 ‘한 책 갤러리’를 열어 13개 참여 도서관을 순회 전시하며 그림책을 입체적으로 즐길 수 있는 독서 경험을 제공하고 있다. 하반기에는 저자인 유진 작가와의 만남도 예정돼 있다. ‘듣고 싶은 말’을 함께 낭독하며 자신만의 ‘듣고 싶은 말’을 찾아보는 참여형 글쓰기 프로그램으로 진행될 예정이다.

구는 독서문화 활성화를 위한 공간 기반 확충에도 힘을 쏟고 있다. 최근 생태환경 특화 도서관인 ‘푸른숲 작은도서관’을 개관한데 이어 전국 최초 상설 휴먼라이브러리 ‘마들이음도서관’, 태릉어울림도서관 등 ‘5분 책세권’ 실현을 위한 생활 밀착형 독서 인프라 확충도 추진 중이다.

오승록 노원구청장은 “책 한 권을 함께 읽고 이야기를 나누는 경험은 지역사회를 더욱 따뜻하게 연결하는 힘이 있다”며 “올해의 한 책 사업이 주민들에게 독서의 기쁨을 선사, ‘책 읽는 도시 노원’의 문화적 깊이를 한층 더하는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.