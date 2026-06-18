제13대 한국청소년정책연구원 원장 역임한 김현철 박사 강연...유동균 당선인·인수위원·자문위원 참여해 청년 문제 고민

[헤럴드경제=박종일 선임기자]민선 9기 마포구청장직 인수위원회(위원장 황인국)는 6월 17일 오후 4시 마포중앙도서관에서 청년 문제 대응을 위한 정책 특강을 개최했다.

특강에는 청년 세대의 현실과 지방자치단체의 역할을 함께 고민하고자 유동균 마포구청장 당선인을 비롯해 인수위원회 위원과 자문위원 등이 참석했다.

이날 특강은 제13대 한국청소년정책연구원 원장을 역임한 김현철 박사가 맡았다.

김현철 박사는 ‘청년 문제, 일본을 통해 우리를 돌아보다’라는 주제로, 일본이 먼저 경험한 청년 문제와 정책 대응 사례를 통해 우리 사회와 지방정부가 나아가야 할 방향과 시사점을 공유했다.

강연이 끝난 후에는 참석자들과의 질의응답이 진행됐다. 참석자들은 AI 시대에 지방자치단체가 추진해야 할 청년 정책과 과제 등 주요 현안을 나누며 심도 있는 논의를 이어갔다.

인수위원회는 이번 특강에서 제시된 다양한 의견과 제언을 바탕으로 청년의 삶과 눈높이를 반영한 실효성 있는 정책 기반을 마련, 이를 민선 9기 구정 운영에 적극적으로 반영해 나갈 계획이다.

유동균 마포구청장 당선인은 “청년 문제에 대해 깊이 있는 통찰과 정책적 시사점을 짚어 주신 김현철 박사님께 감사드린다”며 “오늘 특강을 토대로 청년 세대가 마주한 현실을 다시 한번 살펴보고, 지방자치단체가 나아가야 할 역할과 책임을 위원님들과 함께 모색하겠다”고 말했다.