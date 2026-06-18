18일 주제 발표와 함께 공모 시작 대학(원)생 누구나 참여할 수 있어

[헤럴드경제=신혜원 기자] 국내 건축계에서 가장 권위 있는 정부 주관 시상식인 ‘한국건축문화대상’이 올해부터 대한민국 공공건축상을 통합해 한층 넓어진 스펙트럼으로 미래 건축 거장들을 찾아 나선다.

국토교통부는 올해로 35회째를 맞는 ‘2026 한국건축문화대상’의 학생설계 공모전 주제를 발표하고 본격적인 공모 절차에 돌입한다고 18일 밝혔다.

지난 1992년 제정된 한국건축문화대상은 우리 건축문화의 발전을 이끌고 건축인들의 창작 의욕을 고취해 온 대표적인 시상식이다. 특히 올해부터는 기존 ‘대한민국 공공건축상’을 전격 통합해 운영하며, 이번 학생설계 공모전을 시작으로 건축물 부문(공공·민간·주택·한옥)과 건축문화 진험 부문 공모를 7월 중 순차적으로 실시할 예정이다.

올해 학생설계 공모전의 일반 부문 주제는 ‘시·공간의 적층’으로, 과거와 미래를 잇는 창의적인 건축적 해법을 모색한다. 한옥 부문은 ‘다시, 공공의 한옥’을 주제로 잡아 ‘공공성’을 중심으로 한옥의 공간 원리와 전통 생활 문화의 새로운 가능성을 살펴본다. 두 부문 모두 장소(대지·Site) 제한은 없다.

공모전에는 전문대학·대학교·대학원의 재학생 및 휴학생이라면 전공 학과와 관계없이 누구나 참여할 수 있다. 단 건축사 자격 소지자는 제외된다. 작품은 1인 단독 출품 또는 3인 이하의 팀을 구성해 공동 출품할 수 있으며, 타 전공자와의 연계도 가능하다. 참가자들은 주제를 적용한 미발표 창작 작품(A2 규격 패널 2쪽 및 15쪽 이내 프레젠테이션(PPT) 자료)을 제출하면 된다.

전문가 심사를 거쳐 선정된 총 26개의 우수작에는 총 2800만원의 상금과 상장이 수여된다. 일반과 한옥 부문 대상 수상자(팀)에게는 각각 국토부 장관상과 상금 500만원이 주어지며, 최우수상과 우수상 등에도 장관상과 대한건축사협회장상, 한국토지주택공사(LH) 사장상 등이 수여된다. 시상식은 오는 11월 한국건축문화대상 본 행사에서 진행될 예정이다.

참가 신청은 7월 27일부터 31일까지 한국건축문화대상 누리집에서 가능하며, 실제 작품 출품은 8월 26일부터 28일 오후 5시까지 진행된다. 국토부는 예비 참가자들의 이해를 돕기 위해 오는 7월 6일 오후 2시 수원 공공한옥 ‘남수헌’에서 오프라인 설명회를 개최할 예정이다.

이진철 국토부 건축정책관은 “이번 학생설계 공모전은 우리 시대의 건축 공간에 대한 청년들의 신선하고 대담한 해석을 모든 세대가 함께 공유하고 배우는 의미 있는 자리가 될 것”이라며 “건축의 미래를 이끌 청년들의 많은 참여를 기대한다”고 말했다.