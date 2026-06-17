벡스코에서 다음달 5일까지, ‘Moving Tomorrow’ 슬로건 현대차 등 참가…미래 모빌리티 산업 조망 융복합 페스티벌

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 벡스코, 한국자동차모빌리티산업협회, 한국자동차산업협동조합과 함께 ‘2026 부산모빌리티쇼(BIMOS 2026)’를 오는 26일부터 다음달 5일까지 해운대 벡스코에서 개최한다고 17일 밝혔다.

올해로 25주년을 맞는 이번 쇼는 ‘Moving Tomorrow(내일의 길을 열다)’를 슬로건으로 친환경 자동차부터 첨단 미래 모빌리티까지 변화와 혁신을 선보인다. 벡스코 제1·2전시장 및 해운대구 구남로, 수영구 도모헌 등 도심 특별전시장에서 열리며, 26일 언론 공개행사를 시작으로 일반 관람객은 27일부터 7월 5일까지 관람할 수 있다. 주말에는 오후 6시까지 1시간 연장 운영한다.

이번 행사는 자동차 전시를 넘어 미래 모빌리티 산업 전반을 조망하는 융복합 모빌리티 페스티벌로 운영된다. 글로벌 완성차 브랜드뿐만 아니라 육·해·공을 아우르는 모빌리티 기업들이 대거 합류해, 미래 이동수단의 새로운 가능성과 발전방향을 제시할 전망이다.

수영구 도모헌에서는 우리나라 최초 자동차와 가장 오래된 소방차 등 역사적 자동차를 전시하고 해운대 구남로에서는 캠핑카·레저차량(RV)·튜닝카 전시 등 다양한 볼거리를 제공한다. 이와 함께 1주차에는 캠핑과 차박을 즐기는 소비자들을 위한 ‘코리아캠핑카쇼’가, 2주차에는 ‘오토매뉴팩’ ‘로봇엑스포’ ‘빅테크쇼’가 개최돼 전장부품, 배터리, 로보틱스 등 첨단산업간 융복합 기술트렌드를 확인할 수 있다.

국내외 완성차 브랜드와 글로벌 모빌리티 기업들의 참여도 확대된다. 현대자동차, 기아, 제네시스 등 국내 대표 브랜드를 비롯해 BMW와 MINI가 참가하며, 글로벌 전기차 브랜드 BYD와 영국 오프로더 브랜드 이네오스 그레나디어, 미국 픽업트럭 브랜드 RAM이 처음 합류해 다양한 차량과 기술을 선보일 예정이다.