피지털(Phygital) 기업 비글즈가 미술교육기관 뮤아크(MUAC)와 함께 진행한 ‘2026 MUAC 제1회 비엔날레’를 마무리했다고 14일 밝혔다.

이번 전시는 뮤아크 개관 1주년을 기념해 기획됐으며, 경기 성남시 분당구 야탑동에 위치한 카페GG에서 지난 5월 23일부터 약 3주간 진행됐다. 만 4세부터 16세까지의 원생들이 참여해 청바지를 활용한 ‘데님 프로젝트(Denim Project)’ 작품을 선보였다.

전시에는 비글즈의 NFC 기술이 적용된 디지털 브로슈어가 활용됐다. 관람객은 스마트폰을 브로슈어에 접촉해 별도 애플리케이션 설치 없이 작품 정보를 확인하고 온라인 콘텐츠를 감상할 수 있도록 구성됐다. 참여 원생들에게는 디지털 작품 인증서도 제공됐다.

주최 측은 전시 기간 중 발생한 굿즈 판매 수익과 카페 음료 판매 수익 일부를 서울특별시 어린이병원에 기부할 예정이라고 밝혔다. 해당 기부금은 발달장애 아동을 위한 문화예술 교육 지원에 사용될 예정이다.

곽혜민 뮤아크 원장은 “아이들이 준비한 작품을 대중에게 선보일 수 있었던 의미 있는 시간이었다”며 “예술 활동이 나눔으로 이어지는 경험이 아이들에게도 좋은 배움의 기회가 됐기를 바란다”고 말했다.

이희정 비글즈 대표는 “예술과 기술을 결합해 보다 다양한 전시 경험을 제공하고자 했다”며 “앞으로도 디지털 기술을 활용한 문화 콘텐츠 프로젝트를 지속적으로 선보일 계획”이라고 밝혔다.

한편 전시가 열린 카페GG에서는 원생들의 작품을 활용한 티셔츠, 머핀컵 등 다양한 굿즈가 함께 소개됐다. 비글즈는 향후에도 오프라인 공간과 디지털 콘텐츠를 연계한 피지털 프로젝트를 확대해 나갈 계획이다.