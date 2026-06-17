GC녹십자 mRNA-LNP 플랫폼·앱클론 CAR-T 기술 결합 환자 맞춤형 제조 대신 기성품 방식…치료 접근성 확대 기대 글로벌 제약업계 주목하는 인비보 카티 시장 선점 경쟁 본격화

[헤럴드경제=부애리 기자] GC녹십자가 항암 치료제 전문기업 앱클론과 손잡고 차세대 항암 치료제 시장 공략에 나선다.

GC녹십자는 앱클론과 차세대 ‘인비보 카티(in vivo CAR-T)치료제 공동 연구개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 17일 밝혔다.

이번 협약에 따라 양사는 GC녹십자가 보유한 ‘mRNA-LNP 기반 세포 특이적 발현·전달 기술과 GMP 생산 역량’에 앱클론의 카티 기술력, T세포 특이적 항체 자산 및 임상 경험을 결합한다.

두 회사는 공동 플랫폼을 구축해 혈액암 등 다양한 적응증을 겨냥한 신약 후보 물질을 발굴한다. 비임상·임상 진입에 속도를 높이고, 글로벌 파트너십 확대에도 나선다는 계획이다.

현재 상용화된 카티 치료제는 환자의 혈액에서 T세포를 추출한 뒤 암세포 인식 유전자를 도입·증식시켜 다시 투여하는 자가 맞춤형(ex vivo) 방식이다. 일부 혈액암에서 뛰어난 치료 효과를 입증했지만 맞춤형 제조가 필요해 생산 기간이 길고 비용이 높다는 한계가 있다. 이 때문에 치료 접근성이 낮아 일부 환자들에게만 제한적으로 사용됐다.

두 회사가 개발하는 ‘인비보 카티’ 치료제는 mRNA를 활용해 체내 T세포에 유전 정보를 직접 전달하는 방식이다. 환자 세포를 별도로 채취·조작할 필요 없이 백신처럼 기성품 형태로 생산·투여할 수 있어 차세대 세포치료제 시장의 ‘게임 체인저’로 평가받는다. 특히 제조 시간을 대폭 단축할 수 있어 환자 치료 접근성을 높이고 비용 부담을 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

글로벌 빅파마들도 제조 비용 절감과 치료 접근성 개선을 위해 관련 기술 개발에 속도를 내고 있다. 업계에서는 인비보 카티가 상용화될 경우 기존 세포치료제의 높은 비용과 긴 제조 기간 문제를 해결하며 항암 치료 패러다임을 바꿀 수 있을 것으로 보고 있다.

정재욱 GC녹십자 R&D부문장은 “이번 협업은 GC녹십자가 구축해 온 mRNA-LNP 플랫폼의 경쟁력을 입증할 수 있는 중요한 변곡점이 될 것”이라며 “양사의 기술을 결합해 기존 카티 치료제의 한계를 극복하고 환자들에게 혁신적인 치료 옵션을 제공하는 데 앞장서겠다”라고 말했다.

이종서 앱클론 대표는 “인비보 카티는 세포치료제의 패러다임을 바꿀 핵심 기술”이라며 “양사의 상호 보완적 역량을 바탕으로 글로벌 경쟁력을 갖춘 인비보 카티 프로그램을 신속히 구축해 나가겠다”라고 전했다.