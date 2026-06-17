[헤럴드경제=이명수 기자] 선거관리위원회 투표용지 부족 사태를 수사 중인 검·경 합동수사본부가 17일 수사팀 구성을 마치고 본격 가동된다.

뉴시스에 따르면 지난 9일 출범한 합수본은 그동안 조직 구성과 사건 이첩, 전산망 연계 등 ‘원팀’ 가동을 위한 준비를 했다.

경찰 파견 인력이 순차적으로 합류하면서 검찰과 경찰이 함께 하는 27명 규모 수사팀이 완성됐다. 검경에서 각각 12명, 15명의 인력이 모였다.

합수본은 지난 11일 중앙선관위와 서울시선관위 등 7곳에 대한 압수수색을 벌여 확보한 자료를 분석 중이다.

합수본은 전날 투표용지 부족 사태가 발생했던 서울 송파구 잠실7동 제2투표소의 투표관리원을 참고인 신분으로 불러 조사했다.

합수본은 실무자들 중심으로 사실 관계와 의사 결정 과정 등을 파악한 뒤 노태악 전 중앙선거관리위원장 등 주요 ‘윗선’들도 순차적으로 소환할 것으로 전망된다.

선관위 투표용지 부족사태 진상규명위원회에 따르면 송파구선관위와 서울시선관위는 선거 당일 오전 11시40분께 이미 송파구의 투표용지 부족 상황을 예상했지만, 중앙선관위와 공동 대응은 오후 5시가 넘어서야 시작된 것으로 파악됐다. 당일 오후 4시16분께 이미 투표용지 부족으로 일부 투표소에서 투표가 중단됐던 만큼, 선관위의 늑장 대응 논란이 불거진 상태다.

현재 합수본은 서울 지역에서 일어난 투표용지 부족 사태를 주요 대상으로 삼고 있지만, 진행 경과에 따라 타 지역 선관위에서 제기된 의혹도 수사 대상에 포함될 가능성도 있다．