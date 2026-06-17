양국 투자자 네트워크 확대 본격화 지난해 인도 벤처투자 시장 99억달러 글로벌 스타트업 허브 부상

[헤럴드경제=부애리 기자] 중소벤처기업부가 인도 벵갈루루에서 ‘한-인도 벤처투자 밋업’을 개최했다고 17일 밝혔다.

이번 행사에는 한국벤처투자, 한국벤처캐피탈협회 등이 참여했다. 행사는 ▷양국 벤처캐피탈협회(KVCA-IVCA) 간 업무협약(MOU) 체결 ▷한국 모태펀드 및 글로벌 펀드 소개▷인도 VC 소개 및 네트워킹 순으로 진행됐다.

인도는 거대한 내수시장과 우수한 인적 자원을 보유하고 있으며 지난해 기준 약 99억 달러 규모의 벤처투자 시장을 형성하고 있다. 또한 인도는 미국과 중국에 이어 세계 3위 규모의 스타트업 생태계를 보유한 국가로 평가받는다. 10만개 이상의 스타트업과 100개가 넘는 유니콘 기업이 활동 중이며, 정보기술(IT) 중심지인 벵갈루루를 거점으로 인공지능(AI), 핀테크, 모빌리티 분야 혁신이 활발하다.

중기부는 인도의 거대한 내수시장과 높은 성장성을 바탕으로 우리 벤처·스타트업의 현지 진출과 투자 유치 기회를 확대하고, 양국 간 혁신 생태계 협력을 강화해 나간다는 방침이다.

이번 협약에는 양국 기업의 투자유치 및 진출 지원, 벤처생태계 정보 공유 및 역량 강화, 투자자 간 네트워킹 확대 등이 포함됐으며, 이를 기반으로 양국 투자자 간 실질적 협력을 확대해 나갈 계획이다.

업무협약 체결 이후에는 한국의 모태펀드 및 글로벌 펀드 소개와 인도 우수 벤처캐피털의 발표가 이어졌다. 참석자들은 양국의 벤처투자 생태계 현황과 협력 가능성 등을 공유했다.

목승환 중기부 창업벤처혁신실장은 “이번 행사를 계기로 한국과 인도가 벤처생태계 협력·교류를 확대해 아시아를 대표하는 혁신 생태계로 함께 도약하기를 기대한다”라고 말했다.

이어 목 실장은 인도 시장에 성공적으로 진출한 한국 스타트업 고피자 매장을 방문해 현지 사업 운영 현황을 살펴보고 현장의 애로사항을 청취했다.