오네·보내오네 캠페인 영상 공개 배송 품질, 쇼핑 선택 기준으로 부각 내달 15일까지 ‘오네 송 챌린지’ 진행

[헤럴드경제=정경수 기자] CJ대한통운이 통합 배송 브랜드 ‘오네(O-NE)’ 알리기에 나섰다. 온라인 쇼핑에서 배송 품질이 구매 경험을 좌우하는 요소로 커진 만큼, 상품뿐 아니라 배송 서비스도 소비자가 선택하는 기준이 될 수 있다는 메시지를 전면에 내세웠다.

CJ대한통운은 오네 브랜드 캠페인을 진행한다고 17일 밝혔다. 이번 캠페인은 지난 4월 선보인 개인 간 배송 서비스 ‘보내오네’의 인지도를 높이고, 오네 브랜드의 서비스 경쟁력을 소비자에게 쉽게 전달하기 위해 마련됐다.

캠페인 영상은 지난 8일부터 TV 광고와 인스타그램, 유튜브 등 주요 플랫폼을 통해 공개되고 있다. 영상은 ‘브랜드 편’과 ‘보내오네 편’ 두 가지로 구성됐다. 각각 오네와 보내오네의 특징을 담은 ‘오네 송’, ‘보내오네 송’을 활용해 브랜드 메시지를 쉽게 각인시키는 방식이다.

‘브랜드 편’은 “구매하기 전에 꼭 확인해야 할건, 오네”라는 문구를 앞세웠다. 온라인 쇼핑 과정에서 가격과 상품 정보뿐 아니라 배송 서비스도 확인해야 할 요소라는 점을 강조한 것이다. 여기에 “무얼 사든 다 오네”, “빨간 날도 꼭 오네”, “방방곡곡 다 오네” 등의 표현을 통해 다양한 배송 수요에 대응하는 오네의 서비스 특징을 보여준다.

‘보내오네 편’은 개인이 물건을 보낼 때 이용할 수 있는 배송 서비스에 초점을 맞췄다. 가족이나 지인에게 보내는 선물, 중고거래 물품 등 일상 속 다양한 발송 상황을 보여주며 받는 배송뿐 아니라 보내는 배송에서도 편의성을 높였다는 점을 강조했다.

CJ대한통운은 캠페인과 연계한 소비자 참여 이벤트도 진행한다. 내달 15일까지 열리는 ‘오네 송 챌린지’는 캠페인 영상에 삽입된 ‘오네 송’이나 ‘보내오네 송’을 참가자가 직접 부르는 방식이다. 영상 또는 음성 파일을 제출하면 심사를 거쳐 100명을 선정하고, 스탠바이미TV, 다이슨 헤어드라이어, 에어팟 등 경품을 제공한다. 자세한 내용은 CJ대한통운 공식 인스타그램 채널에서 확인할 수 있다.

CJ대한통운 관계자는 “온라인쇼핑 시장에서 배송 품질이 구매 경험을 좌우하는 핵심 요소로 떠오르면서, 소비자들이 배송까지도 직접 선택하는 쇼핑 문화를 확산시키기 위해 이번 캠페인을 준비했다”면서 “받을 때와 보낼 때 모두 고객 니즈에 최적화된 서비스를 통해 차별화된 경험을 제공할 것”이라고 밝혔다.