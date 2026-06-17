오는 30일 부산서 창립 60주년 특별 포럼 콘텐츠 산업 인프라로 발전하는 제도 조명

[헤럴드경제=손미정 기자] 영상물등급위원회(이하 위원회)가 오는 30일 창립 60년을 맞아 특별 포럼을 개최한다.

영등위는 오는 30일 오후 2시 그랜드 조선 부산 5층 볼룸에서 창립 60주년 특별 포럼 ‘규제를 넘어 산업으로’를 진행한다고 밝혔다.

과거 사전심의 중심의 규제 체계에서 자율과 책임에 기반한 등급분류 체계로 발전해 온 영상물 등급분류 제도의 성과와 의의를 되짚어보고, 온라인동영상서비스(OTT)와 인공지능(AI) 등 변화하는 미디어 환경 변화 속에서 등급분류 제도의 현재와 미래를 논의하기 위해 마련됐다.

‘규제를 넘어 산업으로’라는 주제를 통해 단순한 규제를 넘어, 이용자의 올바른 선택을 지원하고 콘텐츠 산업의 활성화를 뒷받침하는 문화·경제적 인프라로 발전하고 있는 등급분류 제도를 조명한다.

이번 포럼에서는 자체등급분류 제도 시행 이후의 성과와 과제를 점검하고, AI 기술 발전에 따른 등급분류 환경 변화와 미래 활용 가능성을 살펴보는 시간이 준비됐다.

1부에서는 이성민 한국방송통신대학교 교수가 ‘등급분류의 오늘: 자체등급분류의 자율과 책임’을 주제로 발표한다. 이어 박세진 한양대학교 교수가 ‘등급분류 미래: 등급분류와 기술(AI)’을 주제로 AI 기술 발전에 따른 등급분류 체계의 변화와 정책적 대응 방향에 대해 발제한다.

또한 미국 AI 기반 콘텐츠 분석 전문기업 스피어렉스(Spherex)의 테레사 필립스 최고경영자(CEO)가 참여해 글로벌 콘텐츠 시장에서 활용되고 있는 AI 기반 콘텐츠 분석 및 등급분류 사례도 소개할 예정이다.

2부 종합토론에서는 학계, 산업계, 청소년 보호 전문가, 위원회 관계자 등이 참여해 ▷자체등급분류 제도의 발전 방향 ▷AI 기술 활용과 등급분류 혁신 ▷청소년 보호와 표현의 자유의 균형 ▷콘텐츠 산업 발전과 등급분류의 역할 등에 대해 논의한다.

김병재 영등위 위원장은 “지난 60년 동안 위원회는 시대의 변화에 발맞추어 청소년 보호와 표현의 자유가 조화를 이루는 등급분류 체계를 구축하기 위해 끊임없이 변화해 왔다”며 “이번 포럼은 OTT와 AI 기술 등 급변하는 미디어 환경 속에서 등급분류 제도가 나아가야 할 미래 비전을 공유하는 뜻깊은 자리가 될 것”이라고 밝혔다.

이어 “앞으로도 (영등위는) 규제를 넘어 콘텐츠 산업의 성장을 지원하고, 건강한 미디어 이용 환경을 조성하는 든든한 동반자가 되겠다”고 강조했다.

한편 영등위는 지난 1999년 출범 이후 완전등급제 정착, 내용정보 제공 확대, 등급분류 기준의 객관화와 투명성 강화 등을 통해 청소년 보호와 표현의 자유가 조화를 이루는 등급분류 체계를 구축해 왔다.

최근에는 OTT 중심의 콘텐츠 유통환경 변화에 대응해 자체등급분류 제도를 도입, 사후관리 체계를 강화하는 등 자율과 책임 기반의 등급분류 체계를 정착시키는 데 주력하고 있다. 청소년 영상물 바로보기 교육 등 이용자 교육사업을 확대하며 건강한 미디어 이용환경 조성에도 힘쓰고 있다.

아울러 등급분류 제도가 영화 산업의 창작과 유통을 과도하게 제약하지 않도록 산업계 의견을 반영한 제도 개선과 행정 효율화도 지속 추진 중이다.