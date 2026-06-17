[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]계명문화대 뷰티스킨테라피과는 지난 13일 대구 EXCO에서 열린 ‘제16회 대구광역시장배 국제피부미용경기대회’에서 대상을 수상하며 4년 연속 대상 수상의 쾌거를 달성했다.

이번 대회는 (사)한국피부미용사회중앙회 대구시지회가 주관한 행사로, 피부미용업계 종사자를 비롯해 고등학생과 관련 학과 대학생 등이 참가해 피부미용 분야의 전문 기술과 역량을 겨루는 전국 규모의 대회다.

계명문화대 참가 학생들은 우수한 실력을 바탕으로 대상 1개, 국회의원상 1개, 시장상 금상 4개, 시장상 은상 3개, 시장상 동상 5개, 지회장상 금상 8개, 지회장상 은상 10개, 지회장상 동상 7개, 한국산업인력공단 이사장상 1개 등 총 40개의 상을 휩쓸며 참가자 전원이 입상하는 성과를 거뒀다.

윤미숙 뷰티스킨테라피과 학과장은 “앞으로도 학생들이 글로벌 뷰티 산업 현장에서 경쟁력을 발휘할 수 있도록 피부미용 전문기술과 현장 적응 역량을 갖춘 인재 양성에 힘쓰겠다”고 밝혔다.