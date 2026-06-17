마크 카니 총리와 두번째 양자회담

[헤럴드경제(에비앙)=서영상 기자] 주요7개국(G7) 정상회의 참석차 프랑스 에비앙을 방문 중인 이재명 대통령은 16일(현지시간) 마크 카니 캐나다 총리와 정상회담을 갖고 “(양국이) 어떤 협력을 더 구체적으로 할지 한번 논의해 보자”고 제안했다.

조만간 발표할 것으로 예측되는 캐나다 60조 잠수함 사업을 수주건을 염두에 둔 발언으로 해석된다.

이 대통령은 이날 에비앙 로얄호텔에서 카니 총리와 양자회담을 갖고 “우리 서로 협력할 게 많다”면서 이같이 말했다. 독일에 이어 두번째 양자회담이다.

이 대통령은 “캐나다와 대한민국은 정말로 6·25 전쟁 당시부터 아주 깊은 인연을 갖고 있다”면서 “지금은 유사 입장국으로서 서로에게 도움이 되는 관계”라고 말했다.

앞서 카니 총리는 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 한국을 방문해 이 대통령을 만난 이후 양국의 관계가 계속 발전해 왔다고 평가했다.

그러면서 “두 나라의 파트너십이 계속 성장해 왔다. 국방, 투자, 문화 등 다양한 분야에서 협력을 강화시켜 왔다”고 했다.

양 정상은 이어진 비공개 회담에서 양국 협력 방안에 대해 심도있게 논의했다.

특히 캐나다 차세대 잠수함 수주전이 치열하게 전개되는 가운데 이날 회담이 이뤄진 만큼 이 대통령이 관련 발언을 내놓을 수 있어 주목된다.

현재 한국 한화오션은 캐나다의 최대 60조원 규모의 차세대 잠수함 사업자 자리를 두고 독일기업과 최종 경쟁 중이다. 사업자 발표는 이달 말께로 예상된다.