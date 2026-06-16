[헤럴드경제(청송)=김병진 기자]경북 청송군의회는 16일 청송군의회 특별위원회 회의실에서 제10대 청송군의회 의원 당선인을 대상으로 오리엔테이션을 개최했다.

이번 오리엔테이션은 오는 7월 1일 임기 시작을 앞둔 당선인들의 원활한 의정활동 준비를 지원하기 위해 마련됐다.

오리엔테이션에서는 지방의회의 법적 지위와 권한을 규정한 지방자치법을 중심으로 조례 제·개정 절차, 예산안 심의 구조, 행정사무감사 운영 방식 등에 대한 실무 교육이 이뤄졌다.

또 공직자윤리법과 부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 등 관련 법령에 따른 청렴 의무와 이해충돌 방지 사항도 함께 안내했다.

제10대 청송군의회는 다음달 1일 개원식을 시작으로 본격적인 의정활동에 들어갈 예정이다.

심상휴 청송군의회 의장은 “이번 오리엔테이션은 단순한 안내 절차가 아니라 제10대 청송군의회의 책임 있는 출발을 위한 준비 과정“이라며 ”군민의 삶을 실질적으로 개선하는 정책 중심 의회를 만들어 가기 위해 지방의회 의원으로서 가져야 할 기본적인 소양을 함양하기 위해 마련했다“고 말했다.