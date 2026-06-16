[헤럴드경제=나은정 기자] 35년간 소방관으로 헌신한 83세 전직 소방관이 16일 서울 잠실구장 마운드에 올랐다. 프로야구 두산과 KT 위즈와의 경기 시구를 위해서다.

두산 베어스는 이날 ‘소방가족의 날’ 행사를 열고 소방공무원과 가족, 순직 소방관 유가족 등 1119명을 초청해 특별한 하루를 선물했다.

이날 소방관으로 35년을 보내고 은퇴한 김소수(83) 씨가 시구를 위해 마운드에 오르자 관람석에선 박수가 쏟아졌다. 현직 소방관으로 대를 잇고 있는 두 아들 김성은 소방위(강북소방서 현장대응단)와 김성민 소방위(경기시흥소방서)가 각각 시타와 시포를 맡아 감동은 더했다.

연합뉴스에 따르면 박정원 두산그룹 회장 겸 두산 베어스 구단주는 2회초가 끝난 뒤 소방가족들이 모인 관중석을 직접 찾아가 감사의 뜻을 건네기도 했다.

박 구단주는 김소수 씨에게 119번이 새겨진 특별 유니폼 액자와 구단 기념품 상자를 선물했고, 김성민 소방위는 방화복을 재활용해 만든 ‘리사이클 가방’을 답례로 건넨 것으로 전해졌다.

행사를 마친 뒤 눈시울이 붉어진 김소수 씨는 “여러분이 안전하고 행복하게 사시는 모습을 볼 때마다 소방관으로서 긍지를 느낀다”며 “항상 소방공무원을 신경 써주는 두산그룹에 이 자리를 빌려 진심으로 감사드린다”고 소감을 밝혔다.

시포자로 나선 아들 김성민 소방위 역시 “아버지가 오랜만에 소방복을 입고 강인한 모습을 보여주셨다. 아들로서 너무 행복한 하루”라고 애틋함을 드러냈다.

올해로 3년째 이어지는 이 행사는 국민의 안전을 위해 땀 흘리는 소방관들의 노고에 감사를 표하기 위해 마련됐다.

이번 초청 행사는 평소 소방관들의 헌신에 각별한 관심을 두고 ‘소방가족 마음 돌봄’ 프로그램 등 지원을 아끼지 않은 박정원 두산그룹 회장 겸 두산 베어스 구단주의 제안으로 이뤄졌다.

앞서 지난 7일에는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 잠실구장에서 두산과 키움의 경기에 앞서 시구자로 나서 화제가 되기도 했다.