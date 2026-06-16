[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 여름철 물놀이 안전사고를 예방하기 위해 오는 7월 28일까지 도내 물놀이 안전사고 발생 및 위험지역 12곳을 대상으로 관계기관 합동점검을 실시한다고 16일 밝혔다.

이번 점검은 경북도 재난관리과와 환동해지역본부 해양레저관광과, 시·군청, 경북교육청, 교육지원청이 함께 참여하는 합동점검 방식으로 진행된다.

특히 과거 물놀이 안전사고가 발생했거나 사고 위험이 큰 지역 학생들의 이용 가능성이 높은 지역을 중심으로 집중 점검을 실시한다.

주요 점검 내용은 안전요원 배치 여부, 물놀이 위험지역 표지판 설치 및 관리 상태, 인명구조함과 구조장비 비치 여부, 구명조끼 등 안전 장비 확보 현황, 위험구역 관리 실태 등이다.

점검 과정에서 확인된 미비 사항에 대해서는 현장 개선을 요청하고 관계기관과 협력해 신속한 보완 조치를 추진할 계획이다.

임종식 경북교육감은 “물놀이 안전사고는 작은 부주의가 큰 사고로 이어질 수 있는 만큼 위험 요인을 사전에 점검하고 철저히 관리하는 것이 무엇보다 중요하다“며 ”관계기관과 긴밀히 협력해 학생들이 안심하고 여름을 보낼 수 있도록 현장 중심의 안전관리를 강화해 나가겠다“고 말했다.