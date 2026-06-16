18~19일 코엑스서 박람회 개최 ‘모빌리티 심포니’ 콘셉트 전시 부스 운영 모빌리티 기술·오픈 이노베이션 통합 경험 제공

[헤럴드경제=서재근 기자] 르노코리아가 오는 18~19일 서울 코엑스에서 개최되는 아시아 최대 기술·스타트업 행사 ‘넥스트라이즈 2026’에 대규모 기업 부스를 마련하고 미래 모빌리티 혁신 전략을 공개한다고 16일 밝혔다.

르노코리아는 이번 박람회에서 ‘모빌리티 심포니’라는 콘셉트로 전시 부스를 마련, 관람객들이 르노코리아와 파트너사들이 함께 준비 중인 미래 모빌리티 기술과 오픈 이노베이션 간 통합을 경험할 수 있도록 할 예정이다.

먼저 르노코리아 존에서는 ‘인공지능(AI) 오케스트레이터’ 체험 기회를 제공한다. ‘AI 오케스트레이터’는 차량과 관련된 다양한 AI 기능들을 하나의 AI 에이전트로 연결한 통합형 시스템으로 르노코리아 국내 연구진들이 자체 개발 중이다.

예를 들어, 운전자가 차량 제어, 정보 검색 등 차 내 필요한 기능을 음성으로 명령하면 AI 오케스트레이터가 운전자의 취향과 주행 상황에 맞게 맞춤형 경험을 제공한다.

카카오모빌리티, 스매시랩스, 티맵모빌리티, 발레오 등 4개 파트로 구성된 파트너 존도 마련된다. ▷카카오모빌리티 존에서는 그랑 콜레오스 차세대 모빌리티 콘셉트 차량이 전시되며 ▷스매시랩스 존에서는 AI 생성 음악을 활용한 리듬 게임 ‘R:러쉬’를 ▷티맵모빌리티 존에서는 르노코리아 차량 전용 차세대 3D 내비게이션 ▷발레오 존에서는 차량의 카메라를 활용한 확장 현실 게임 ‘R:레이싱’을 체험할 수 있다.

한편, 르노코리아는 이번 박람회에서 퓨처레디(FutuREady) 전략을 소개한다. 니콜라 파리 르노코리아 사장은 앞서 지난 4월 르노 그룹의 ‘퓨처레디 플랜’에 따른 한국 시장에서의 중장기 실행 계획을 발표한 바 있다.

당시 니콜라 파리 사장은 르노코리아 연구진과 파트너사 간 수평적 협업 확대를 통해 ▷2027년 SDV(소프트웨어 정의 차량) 첫 출시 ▷이후 레벨2++ 기반 E2E 파일럿 주행 및 AIDV(인공지능 정의 차량)로 전환 가속화 등을 실행 과제로 제시했다.

르노코리아는 오는 2028년부터 부산공장에서 차세대 르노 전기차 생산 및 생산 경쟁력 강화를 위한 국내 전기차 배터리 공급망 구축할 계획이다.

아울러 오는 2027년 SDV 첫 출시 및 이후 자율주행 레벨2++와 AIDV로의 전환에 속도를 내고, 신차 콘셉트 결정 이후 생산 돌입까지 개발 기간을 2년 이내로 단축하겠다는 구상이다. 또한, 수평적 파트너십 아래 미래 혁신을 향한 동반성장 생태계를 구축할 계획이다.